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Gică Hagi (61 de ani) a luat mai multe decizii surprinzătoare cu privire la lotul României pentru meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor, care se va disputa luni seară, de la ora 21:45. Printre jucătorii importanți lăsați în afara lotului se numără și Radu Drăgușin (24 de ani), iar impresarul fundașului de la Fiorentina, Florin Manea, s-a pronunțat cu privire la decizia „Regelui”.

Florin Manea, prima reacție după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Radu Drăgușin în afara lotului pentru meciul cu Bosnia

Florin Manea susține că nu l-ar fi lăsat pe Radu Drăgușin în afara lotului și a subliniat prestația bună pe care fundașul central a avut-o în duelul cu Suedia de la Stockholm, pierdut de „tricolori” cu 1-2. „Nu am apucat să văd lotul României. Dacă domnul Hagi vrea să facă așa, așa va face. Când era fotbalist domnul Hagi eu nu l-aș fi rotit, că nu aveam cu cine. O valoare incontestabilă, fără el eram morți. Este idolul meu ca fotbalist, dar ca antrenor trebuie să înțelegem și noi ce vrea.

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Pentru români, da, este un program aglomerat. În Anglia, de exemplu, se joacă din 3 în 3 zile. În Championship se joacă într-un ritm infernal. Jucătorii ăștia nu au 30 de ani. Nu pot juca 3-4 meciuri în 10 zile? Domnul Hagi știe mai bine, sperăm să iasă bine. Eu l-aș fi folosit în toate meciurile pe Radu, dacă era disponibil fizic. Are nevoie de meciuri. Eu nu cred că este obosit. În meciul cu Suedia, Radu a fost unul dintre cei mai buni.

Eu sunt foarte critic cu el, dar când e bun nu am cum să-i spun că e slab. Rotația ar fi senzațională dacă am avea jucători de aceeași valoare. Sperăm că și adversarii vor folosi la fel, o altă echipă. Poate s-a gândit că putem bate Bosnia cu acest lot și să ne concentrăm pe cele cu Polonia și Suedia, care sunt doi adversari mai grei. Atunci face sens. Să-i bage pe cei mai buni în meciurile 3 și 4”, a declarat impresarul, conform .

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Ce jucători a lăsat Gică Hagi în afara lotului pentru meciul România – Bosnia

Învinsă cu 2-1 în Suedia, naționala României are nevoie de un succes contra Bosniei, iar în acest context a luat mai multe decizii neașteptate cu privire la lotul anunțat pentru acest meci. Selecționerul nu i-a inclus în listă pe Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan, dar nici pe , care a fost titular și căpitan în Suedia.

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Lotul României pentru partida cu Bosnia