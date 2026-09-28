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Florin Manea, prima reacție după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Radu Drăgușin în afara lotului: „Este idolul meu ca fotbalist, dar ca antrenor…”

Impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea, a oferit o primă reacție după ce fundașul nu a fost inclus de Gică Hagi în lotul României pentru meciul cu Bosnia.
Bogdan Mariș
28.09.2026 | 12:40
Florin Manea prima reactie dupa ce Gica Hagi la lasat pe Radu Dragusin in afara lotului Este idolul meu ca fotbalist dar ca antrenor
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Impresarul lui Radu Drăgușin (24 de ani), Florin Manea, a oferit o primă reacție după ce fundașul nu a fost inclus de Gică Hagi (61 de ani) în lotul României pentru meciul cu Bosnia. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Gică Hagi (61 de ani) a luat mai multe decizii surprinzătoare cu privire la lotul României pentru meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor, care se va disputa luni seară, de la ora 21:45. Printre jucătorii importanți lăsați în afara lotului se numără și Radu Drăgușin (24 de ani), iar impresarul fundașului de la Fiorentina, Florin Manea, s-a pronunțat cu privire la decizia „Regelui”.

Florin Manea, prima reacție după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Radu Drăgușin în afara lotului pentru meciul cu Bosnia

Florin Manea susține că nu l-ar fi lăsat pe Radu Drăgușin în afara lotului și a subliniat prestația bună pe care fundașul central a avut-o în duelul cu Suedia de la Stockholm, pierdut de „tricolori” cu 1-2. „Nu am apucat să văd lotul României. Dacă domnul Hagi vrea să facă așa, așa va face. Când era fotbalist domnul Hagi eu nu l-aș fi rotit, că nu aveam cu cine. O valoare incontestabilă, fără el eram morți. Este idolul meu ca fotbalist, dar ca antrenor trebuie să înțelegem și noi ce vrea.

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Pentru români, da, este un program aglomerat. În Anglia, de exemplu, se joacă din 3 în 3 zile. În Championship se joacă într-un ritm infernal. Jucătorii ăștia nu au 30 de ani. Nu pot juca 3-4 meciuri în 10 zile? Domnul Hagi știe mai bine, sperăm să iasă bine. Eu l-aș fi folosit în toate meciurile pe Radu, dacă era disponibil fizic. Are nevoie de meciuri. Eu nu cred că este obosit. În meciul cu Suedia, Radu a fost unul dintre cei mai buni.

Eu sunt foarte critic cu el, dar când e bun nu am cum să-i spun că e slab. Rotația ar fi senzațională dacă am avea jucători de aceeași valoare. Sperăm că și adversarii vor folosi la fel, o altă echipă. Poate s-a gândit că putem bate Bosnia cu acest lot și să ne concentrăm pe cele cu Polonia și Suedia, care sunt doi adversari mai grei. Atunci face sens. Să-i bage pe cei mai buni în meciurile 3 și 4”, a declarat impresarul, conform digisport.ro.

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Ce jucători a lăsat Gică Hagi în afara lotului pentru meciul România – Bosnia

Învinsă cu 2-1 în Suedia, naționala României are nevoie de un succes contra Bosniei, iar în acest context Gică Hagi a luat mai multe decizii neașteptate cu privire la lotul anunțat pentru acest meci. Selecționerul nu i-a inclus în listă pe Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan, dar nici pe fiul său, Ianis, care a fost titular și căpitan în Suedia.

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Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin, Polonia);
  • Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimaraes, Portugalia), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Matei Ilie (Kasimpașa, Turcia), Andrei Borza (Corum, Turcia), Lisav Eissat (Bristol City, Anglia);
  • Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), David Matei (Universitatea Craiova), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova);
  • Atacanți: Darius Olaru (Saint-Gilloise, Belgia), Olimpiu Moruțan (Rapid), Florin Tănase (Omonia, Cipru), Valentin Mihăilă (Rizespor, Turcia), Louis Munteanu (D.C. United, SUA), Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia).
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