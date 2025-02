Florin Manea, informații de ultimă oră despre Radu Drăgușin: „Acum zece minute a ieșit din operație!”. Când va reveni pe gazon și cum a reacționat Mircea Lucescu. Exclusiv

Anul 2025 a început îngrozitor pentru Radu Drăgușin, . iar Florin Manea a venit cu ultimele detalii despre starea clientului său.

Care este starea lui Radu Drăgușin după operația suferită

Radu Drăgușin a devenit piesă de bază în apărarea lui Tottenham în absența lui Romero și a lui Micky van de Ven. Din păcate pentru internaționalul român, accidentările nu l-au ocolit nici pe el.

Florin Manea a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit ultimele detalii despre starea clientului său. Fundașul central tocmai s-a operat și va începe recuperarea cât mai repede posibil.

„Azi dimineață s-a operat. A ieșit de 10 minute din operație!”

„Azi dimineață s-a operat. A ieșit de 10 minute din operație. Eu și logodnica lui așteptăm să intrăm la el. Sperăm să fie bine totul, nu cred că nu va fi bine. Lucra pe piciorul accidentat, făcea sală, sper să se recupereze mai repede.

Doctorul a spus că va dura 6,8 luni până să joace. Noi încercăm să prindă pregătirea din iulie și în august să joace. Primele momente după accidentare… nu i-au căzut bine. Suntem lângă el, are oameni care îl iubesc și a înțeles că face parte din viață, este ceva peste care trebuie să treacă.

„Tottenham mai are 5 ani jumate contract cu el, se bazează pe el în continuare!”

Tottenham a cumpărat jucător în lipsa lui Radu Drăgușin. Noi am știut de joi noaptea ce are, ne-au rugat să nu spunem. Din păcate mi se pare așa o vânătoare… orice greșeală…

Băiatul acesta merită să fie încurajat! Ne-a făcut mândri și o să ne mai facă, are un caracter cum rar am văzut. Tottenham mai are 5 ani jumate contract cu el, se bazează pe el în continuare. Mi se pare ceva straniu când se accidentează atât de mulți jucători”, a dezvăluit Florin Manea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„L-a sunat domnul Lucescu!”

Florin Manea a fost întrebat ulterior dacă clientul său a fost contactat de Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale. „Il Luce” a fost informat imediat despre starea jucătorului pe care se bazează de asemenea în primul „11” al reprezentativei de seniori.

„Normal că l-a sunat domnul Lucescu, a doua zi! Am dat vestea proastă din păcate, a zis că îl așteaptă. A trebuit să îi spunem adevărul a doua, a treia zi despre ce are…”, a mai spus Florin Manea.

Radu Drăgușin, mesaj după accidentarea cumplită din Europa League

Tânărul jucător român a avut un amplu mesaj pentru susținătorii săi imediat după ce s-a accidentat în meciul echipei sale din Europa League. Drăgușin a promis că va reveni mult mai puternic: „Mă așteaptă o perioadă grea.

Voi reveni mai puternic și voi munci din greu, zi de zi, pe parcursul recuperării de după operație pentru a face acest lucru posibil”, a scris fotbalistul pe contul său de Instagram.

Informații de ultimă oră despre Radu Drăgușin