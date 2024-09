Florin Manea a analizat ultima țintă a lui Marius Șumudică din mercato la FANATIK SUPERLIGA. Agentul lui Radu Drăgușin l-a descris în detaliu pe Filippo Melegoni, fotbalist deținut în prezent de Genoa.

Florin Manea laudă ultima țintă a lui Marius Șumudică: „ Îl știu, e fotbalist! O să fie un transfer foarte bun”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Tot site-ul nostru a dezvăluit toate detaliile mutării cu care Marius Șumudică vrea să dea lovitura.

Florin Manea îl știe pe Filippo Melegoni, fostul coleg al lui Radu Drăgușin de la Genoa. Impresarul român l-a descris pe fotbalist la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Îl știu de la Genoa, e fotbalist! A fost la Genoa și la Standard. E un număr opt, conduce jocul, are pase filtrante, nu pierde mingea și stă bine tactic. A jucat 30 și ceva de meciuri în Serie B, nu e ușor să joci acolo. La noi au venit rar fotbaliști din Serie B.

Debeljuh de la Cluj era din Serie C, Compagno nu a jucat nici în Serie C și a fost golgheter la noi. Cred că dacă reușesc să îl aducă este un transfer foarte bun pentru Rapid. Mai au nevoie de vreo două, trei transferuri.

Pot să corecteze în iarnă dacă le mai trebuie ceva, depinde de ce obiectiv au. Pentru titlu îi mai trebuie și în iarnă încă doi, trei”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Șucu a ratat transferul lui Daniel Bîrligea. Gigi Becali: „M-a costat mult din cauza lui”

, însă finanțatorul giuleștenilor a pierdut în fața lui Gigi Becali. Patronul FCSB s-a arătat dezamăgit de modul în care a reacționat șeful grupării de sub Podul Grant.

„A semnat deja. M-a costat mai mulți bani, dar asta este. M-a costat mult. Nu pot să spun mai multe. Din cauza lui Șucu m-a costat mult. Era și o chestiune de onoare, am declarat și eu și Varga că deja era jucătorul nostru, trebuia să fac orice, s-a lucrat până la 3 noaptea.

Pe la 2 m-am culcat și după l-am lăsat pe Meme să colaboreze cu italienii. Eu am fost dimineață la biserică și când am ieșit, mi-a dat Meme mesaj cu Hai să îți spun ceva. Am o stare foaarte bună. Mi-a zis inversul lui Șucu, care mi-a spus că are o stare o proastă dacă îl iau pe Bîrligea.

Păi ce să facem, nu mai semnăm cu jucătorii? Deja a semnat. Păi dacă a semnat, atunci îl primesc la mine la palat”, a spus Gigi Becali.

