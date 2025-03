Florin Manea le cere rapidiștilor să se gândească la titlu în SuperLiga: „Nu de asta ai intrat în play-off?”

Florin Manea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre șansele Rapidului la titlu, dar și .

Florin Manea îi încurajează pe jucătorii Rapidului înainte de meciul cu Universitatea Craiova: „De ce să nu ne batem la titlu?”

Florin Manea e optimist : „E bine. Până la urmă FCSB e echipa campioană, care s-a dus departe în Europa. Să vedem ce facem în următoarele meciuri, acuma cu Universitatea Craiova”.

Fiul legendei Rapidului, Nicolae Manea, e convins că derby-ul împotriva echipei lui Mirel Rădoi e un adevărat test: „Avem șanse să ne batem la titlu sau nu? De ce nu? Altfel de ce ai intrat în play-off. Vom vedea după Craiova dacă pot să prindă primele 3 locuri. Dacă te bate Craiova…”.

Rapidistul e de părere că Rapid are șanse mari să câștige un trofeu în acest sezon: „Ai Cupa României, unde e un culoar bun. Dacă nu reușești nici în Cupă, atunci e nasol rău. O să te certe Șucu rău.

Florin Manea, dezvăluiri despre implicarea lui Dan Șucu la Rapid. Ce spune de conflictul cu Victor Angelescu: „N-am ce să vorbesc cu el”

Florin Manea știe cum stau lucrurile în Giulești în acest moment: „Am înțeles că l-a desemnat pe VictorAngelescu să se ocupe mai mult de Rapid. A împărțit domnul Șucu cine se ocupă de avere. Unul de o jumătate, și unul de cealaltă. A ales cam nasol”.

În privința relației cu acționarul minoritar al Rapidului, treburile sunt destul de clare: „De ce să mă împac cu Victor? Nu am de ce. Am pierdut procesul. Am să îi dau 5,000 de euro. O să îi dau în găleată monezi.

N-am ce să vorbesc cu el. Experiența lui în fotbal e cum m-aș apuca eu acuma de televiziune și mă bat cu voi. Eu vorbesc cu echipe grele de 18 ani de zile și el face numai prostii, dar are experiență mare”, a mai spus agentul de jucători la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

