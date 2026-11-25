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Florin Manea se află în aceste zile în Qatar, acolo unde are loc Campionatul Mondial U17. Agentul de jucători a stat de vorbă cu jurnalistul Emanuel Roșu, aflat și el în Qatar, și a făcut mai multe dezvăluiri interesante. Printre cele mai interesante informații: fundașul Lisav Eissat are oferte deja de la cluburi din Premier League.

Florin Manea este în discuții avansate cu mai multe echipe din Premier League pentru Eissat

Momentan, Eissat joacă la Britol City în Championship, al doilea eșalon fotbalistic din Marea Britanie. „Eissat e jucătorul meu, eu l-am transferat de la Maccabi. A fost un transfer foarte greu de făcut din Israel. Acum mă întorc și am deja discuții cu cluburi din Premier League pentru Eissat. Eu știam, hai să spun, cunoscându-i personal, le știu caracterele.

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Pe Eissat l-am pus acum să învețe română. Mama lui insistă, pentru că bunica lui s-a născut în România. și râde. Prima oară înveți înjurăturile.

Se antrenează cum trebuie, e puternic, mănâncă cum trebuie, își face analiza după meciuri. Are viteză foarte bună, forță foarte bună, e perfect pentru campionatul Angliei”, a explicat Manea.

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Florin Manea a vrut să vină investitor la UTA Arad cu tatăl lui Lisav Eissat

Tot cu Eissat, dar cu tatăl acestuia, . Momentan, echipa a fost vândută altor investitori, care ar avea planuri mari la Arad. „La UTA trebuia să intru cu tatăl lui Eissat. Eu veneam cu banii mei la UTA, dar n-am găsit pe cineva care să vină lângă mine. Singur e greu.

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Mă omoară nevastă-mea dacă bag atâția bani cât trebuie. Așa, un milion îl băgam. Mă tenta. Eu, dacă merg la un club, șapte ani la rând iau campionatul. Nu mă duc niciodată singur, am oameni care m-ar urma, am scouteri”, a punctat Manea.

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