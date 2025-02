Florin Manea este unul dintre cei mai cunoscuți impresari români și, totodată, cel care a contribuit la transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Acesta a venit cu noi detalii privind viitoarele sale mutări, pe care ar urma să le bifeze în vară.

Florin Manea pregătește următoarele transferuri bombă: „I-am pus la dospit!”. Ce jucători îi duce lui Dan Șucu la Genoa

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA de marți, 11 februarie 2025, Florin Manea a fost invitat să vorbească și despre următoarele sale transferuri pe care le pregătește.

Agentul român, , a dezvăluit că una dintre echipele care va beneficia de venirea jucătorilor săi va fi chiar Genoa.

Gruparea patronată de Dan Șucu, , nu va fi singura vizată, întrucât și la Sassuolo ar urma să ajungă un tânăr fotbalist originar din România.

“(n.r. – Cum a fost acest mercato pentru tine?) Liniștit. Mi-am pus ‘cozonacii’ la dospit și aștept. În vară iarăși o să mai duc niște copii, am doi deja, unul la Genoa unul la Sassuolo. Vom vedea dacă mai apare ceva.

Anul trecut în iarnă a fost cel mai bine, acum cred că la vară vor fi iar mișcări de trupe. În vară trebuie să resemnez cu doi dintre ei, am iarăși doi copii senzaționali, unul o să plece la Fiorentina în probă.

Am pe Robert Corduneanu, care e la juniori și mai am un copil, Ghilasi. Dup-aia, am Dobrescu la Genoa și Suciu la Sassuolo. O să-l fac fericit pe domnul Șucu!”, a precizat Florin Manea, în direct prin convorbire telefonică.

“N-am fost la Genoa, probabil voi merge și cu Radu!”

Impresarul lui Radu Drăgușin a recunoscut că venirea lui Dan Șucu la Genoa, în calitate de acționar majoritar al clubului, reprezintă un motiv de mândrie pentru el și mai ales pentru întregul fotbal românesc.

“Cum să nu? Glumeam cu ăia de la Genoa: ‘acum învățați românește, că dacă nu vă dă afară!’ N-am fost la Genoa, chiar îmi doream să merg, probabil o să merg și cu Radu, la un meci de-al lor.

Poate mergem să-l vizităm și pe domnul Șucu, dar din ce am auzit lumea e mulțumită. Important e că Genoa are rezultate și e stabilă financiar”, a mai spus Florin Manea.

