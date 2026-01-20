Florin Manea, primele declarații după ce Radu Drăgușin a spus „DA”: „Nu îl pot lăsa să semneze ceva fără să văd eu”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a făcut pasul cel mare în viața personală chiar în ziua în care Tottenham joacă în Liga Campionilor. „Dragonul” și-a unit destinul civil cu Ioana Stan, iar impresarul său, Florin Manea, a oferit primele detalii. În ce locație exclusivistă va avea loc marea petrecere?

Radu Drăgușin s-a căsătorit civil cu Ioana Stan în ziua unui meci important!

Astăzi, 20 ianuarie 2026, fundașul naționalei României și al clubului Tottenham Hotspur, Radu Drăgușin, a făcut un pas major în viața personală. La 23 de ani, fotbalistul și-a unit destinele civil cu Ioana Stan, într-o ceremonie organizată la Primăria Sectorului 1 din București.

Evenimentul a avut loc chiar în ziua în care Tottenham joacă împotriva Borussiei Dortmund în Liga Campionilor, meci la care Drăgușin nu figurează pe lista UEFA.

Ceremonia civilă a fost una discretă, la care au participat apropiații celor doi, inclusiv familia și impresarul fotbalistului, Florin Manea. După semnarea actelor, proaspeții însurăței au părăsit Primăria în aplauzele invitaților.

De ce a fost amânată nunta internaționalului. Impresarul lui Drăgușin, detalii

, iar cererea în căsătorie a fost făcută în toamna trecută, în octombrie 2025. Cei doi au ales să facă acum doar cununia civilă, urmând ca nunta propriu-zisă să aibă loc peste aproximativ doi ani.

Impresarul internaționalului român, Florin Manea, a oferit primele detalii, pentru FANATIK, despre eveniment, subliniind caracterul restrâns al ceremoniei.

„Nu au fost nași, au fost martori, sora lui și cu prietenul ei. Nu și-au ales nașii pentru că, momentan au făcut doar cununia civilă. Nunta va fi peste vreo doi ani. Nu face acum. La starea civilă a fost doar familia. Din exterior, cred că doar eu am fost și cu fratele meu. În rest, surori, frați, verișoare, verișori, unchi, mătuși. Bunicul lui Radu.

Au fost vreo 60 de invitați. A vrut să facă doar cu familia. Și eu sunt parte din familie. Mi-au dat și lacrimile. Nevasta mea plângea. Îl știu de la 15 ani. Era un copil, acum a devenit ditamai bărbatul. Urmează și la ei copii. Îmbătrânim noi, vin ei.

Am făcut și o glumă, i-am zis că nu îl pot lăsa să semneze ceva fără să văd eu. Să fiu sigur că nu îi bagă cineva vreun contract printre foi”, sunt primele declarații făcute de impresarul lui Radu Drăgușin, după cununia civilă.

Petrecere în inima Capitalei pentru Radu Drăgușin și aleasa inimii lui

Proaspății însurăței vor marca momentul printr-o petrecere restrânsă, . Petrecerea de seară este programată la InterContinental Athenee Palace Bucharest, un hotel emblematic de cinci stele. Locația este recunoscut pentru rafinamentul său și pentru evenimentele de elită găzduite de-a lungul decadelor.

Manea a oferit primele detalii despre atmosfera petrecerii și programul imediat al lui Drăgușin, insistând că, dincolo de festivități, fundașul rămâne concentrat pe cariera sa profesionistă: „Diseară vor face petrecerea la Athenee Palace. Voi fi acolo. Am venit din Anglia special. Mâine mă întorc ca am treabă. Și el, a venit ieri ca mine, se întoarce mâine. E cu contract cu Totte. Are treabă. Dacă s-o transfera, vedem. Mâine se întoarce, poimâine are antrenament.

Nu știu nimic de un dress code anume, dar sigur cu ținute elegante. Are și la petrecere 50-60 de persoane. Vor fi și câțiva colegi de-ai lui. Nu știu nume, că mulți se antrenează, sunt în campionat. Să vedem cine o ajunge de la națională. E greu în perioada asta. Când o face nunta, într-o vară, o să vină mai mulți”, a mai completat agentul lui Drăgușin.

Manea: „A fost numai lângă el în perioada în care a fost accidentat”

Pe lângă momentele festive, impresarul lui Radu Drăgușin, a vorbit și despre relația fundașului cu Ioana Stan, subliniind cât de importantă este aceasta pentru stabilitatea și echilibrul său personal. Potrivit lui Florin Manea, Ioana nu este doar iubita, acum soția, ci și sprijinul neclintit al lui Drăgușin în perioadele dificile, inclusiv atunci când fotbalistul s-a confruntat cu accidentări.

„Barza e șchioapă deocamdată. Barza aleargă în fiecare zi kilometri întregi. E obosită. Trebuie să se odihnească. Pe Ioana o știu de la 18 ani, din ziua când am semnat primul contract profesionist cu Iuve. De atunci au trecut șase ani. A fost un scrutin, Ioana, săraca. Nu-i ușoră viața de soție de fotbalist. Implică multe sacrificii. Ai și beneficii, da. Însă, îmi zicea că mănâncă orez cu pui de doi ani. Orez cu pui, e meniul fotbalistului.

Este lângă el. E fanul lui numărul unu. Pentru mine ea e importantă. Am avut mereu discuții cu Ioana. E potrivită pentru el, se iubesc. A fost numai lângă el în perioada în care a fost accidentat. E mereu prezentă. Unde o să meargă el, o să fie și ea. Au liniște. Sportivii de performanță, de obicei, se căsătoresc mai repede ca să aibă viață liniștită. E un băiat așa de serios”, a mai spus acesta, pentru FANATIK.

Revenire și speculații de transfer pentru jucătorul de la Tottenham

Pe plan sportiv, Radu Drăgușin continuă să fie în centrul atenției, atât pentru evoluțiile sale din Premier League, cât și pentru parcursul impresionant al carierei sale internaționale. Fundașul român, cel mai scump fotbalist român din istorie, a revenit recent pe teren după o lungă perioadă de recuperare, în urma unei rupturi de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept, suferită în februarie 2025.

După 9 luni de pauză, Drăgușin a jucat 45 de minute în amicalul dintre Tottenham și Leyton, o partidă cu porțile închise, care i-a oferit ocazia să-și testeze forma fizică și să revină treptat în ritmul competițional.

În paralel, speculațiile despre viitorul său transfer continuă. Așa că, Florin Manea a dezvăluit pentru FANATIK: „Să vedem. Nu știm încotro. Se speculează. Deocamdată nu este nimic concret, o să vedem. Am vorbit cu Teja să-l ia la Metaloglobus (n.r. râde). Dacă te uiți în ziare, l-au transferat în toate campionatele. Ba în Italia, ba în alte”, a punctat agentul său.