Florin Manea pune tunurile pe Florin Bratu: „Jur, sunt revoltat. E o rușine ce face”. Replica selecționerului: „Nu pretind să mulțumesc pe toată lumea”

Am preferat să joc cu doi jucători – Racovițan și Screciu – care au un ritm și o intensitate bună. În perspectivă, se pot naște 3 fundași centrali buni – Screciu, Racovițan și Drăgușin, atunci când se va pune pe picioare. Sigur are calitate ”, a declarat selecționerul României U21.

„ În poziția acesta, mă aștept la orice. Sunt pregătit pentru orice. Nu pretind să mulțumesc pe toată lumea, așa că eu decid aici cine joacă. Așa am văzut eu lucrurile.

Nici nu a apucat să debuteze pe banca naționalei U21 a României, că Florin Bratu a și avut parte de primele critici. Scos din minți de primul „11” trimis în teren – unul din care lipsea jucătorul său, Radu Drăgușin – Florin Manea s-a lansat într-o adevărată tiradă la adresa selecționerului.

ADVERTISEMENT

„Aduce o mentalitate veche, împinge la mediocritate, judecă un copil care se bate cu Bonucci și Chiellini. Jur, sunt revoltat. N-am comentat niciodată, dar deja este bătaie de joc”, a răbufnit impresarul tânărului fundaș împrumutat în această vară de Juventus la Sampdoria.

În locul său, Bratu i-a preferat în centrul defensivei pentru prima parte a amicalului disputat pe arena „Anghel Iordănescu” din Voluntari pe Vladimir Screciu de la Craiova și Bogdan Racovițan de la FC Botoșani.

Florin Manea nu-l menajează deloc pe finul Bratu după ce Radu Drăgușin a fost lăsat pe banca de rezerve

„Am avut o discuție cu Florin Bratu înainte de această convocare, iar acum am înțeles-o. Eu am crezut că glumește, spunea că jucătorii trebuie să joace la echipele lor. Este o rușine ce face. Îmi pare rău că e finul meu.

ADVERTISEMENT

Aduce o mentalitate veche, împinge la mediocritate, judecă un copil care se bate cu Bonucci și Chiellini și are 3 milioane valoare pe Transfermarkt. Fără să-i jignesc pe ceilalți colegi. Racovițan e un copil care îmi place, dar 25.000 de euro valoarea pe Transfermarkt, iar în doi ani a jucat doar 9 meciuri.

Este o rușine. Atunci ar trebui să-l aduc să joace la Clinceni, Chindia, Bacău sau pe unde a antrenat el. El ar trebui să se suspende primul, pentru că nu are destule în spate ca să fie la echipa națională.

Sarabia joacă la naționala Spaniei. Cât joacă la PSG? Cine a venit cu ideea asta să ai meciuri? Bun, poate vorbim de naționala mare, dar la U21, un copil care se bate cu cei mai mari fundași din lume să-l pedepsești că nu joacă?”, a declarat Florin Manea, conform .

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin, afectat de decizia lui Bratu: „Plângea când a auzit că nu joacă”

Totodată, impresarul a ținut să precizeze că decizia selecționerului de a-l lăsa pe banca de rezerve pentru partida amicală cu Georgia nu i-a picat deloc bine lui . „Nu poți să-l aduci pe un copil, să vină de la nivelul ăla și să-ți bați joc de el în halul ăsta. El e un copil modest, plângea când a auzit că nu joacă.

Era nervos, nu că plângea, îi venea să plângă. Pentru el, echipa națională este totul. Un copil care joacă la nivelul ăsta, pe care Pirlo riscă să-l bage în teren, Sampdoria îl ia un an împrumut, fără opțiune de cumpărare, toți cred în el, dar noi știm mai bine.

Românii știu foarte bine. Ne batem joc de o valoare, ne batem joc de el, nu știm să-l creștem. Eu, dacă aș fi în locul lui, aș depune să-mi iau cetățenia italiană, să joc măcar la o echipă care mă respectă.

ADVERTISEMENT

Jur, sunt revoltat. N-am comentat niciodată, dar deja este bătaie de joc. Nu voi mai avea nicio discuție cu el (n.r. cu Florin Bratu). Pentru lucrurile pe care le-a făcut… nu mai am ce discuta.

Treaba lui, îi doresc baftă, nu sunt un răutăcios, dar a trebuit să punctez aceste lucruri. Mi-a stricat un pic vacanța Bratu, dar îmi revin”, a mai spus Florin Manea.