Dezvăluiri de ultimă oră despre situația de la Rapid: “Mihai Iosif e deranjat! Victor Angelescu a bagăt doar 1,5 milioane de euro în 3 ani!” Exclusiv

Fostul oficial al Rapidului, impresarul Florin Manea, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre situația tensionată de la Rapid.

Fiului marelui rapidist Nicolae Manea îl susține în continuare pe Mihai Iosif și trimite săgeți către conducerea clubului, Victor Angelescu fiind primul vizat.

Florin Manea îi ia apărarea lui Mihai Iosif: „E victima propriului succes! Ne-a dus de pe locul 13 din Liga 2, pe locul 7 în Liga 1!”

De ce se cere demisia lui Mihai Iosif?

– Mi se pare o prostie că se cere demisia lui Mihai Iosif. A salvat Rapidul. Ne-a luat de pe locul 13 în Liga a doua, ne-a băgat în prima ligă și acum suntem pe locul 7! Nu se gândeam nimeni că vom fi așa de sus. Eu zic că a făcut foarte mult cu ce a avut. Echipa nu e de top. Jucători cu experiență, dar care au o vârstă. Le mai trebuie întăriri și eu zic că trebuiau să mai aducă jucători acum în iarnă. Trebuie să ne salvăm de la retrogradare. Ăsta e obiectivul. Playoff-ul e un bonus. Nu avem față să ne batem la campionat.

De ce la Rapid sunt mereu nemulțumiri?

– Așa a fost dintotdeauna și mereu se dorește mai mult. Mihai Iosif e victima propriului succes. Uite echipele nou-promovate unde sunt! Noi suntem bine de tot. La Rapid e tot timpul presiune, nu e liniște niciodată, pentru că e un club cu suporteri mulți și fanatici. Tot Rapid ne chemăm și lumea uită că am venit din liga a cincea!

Florin Manea: „Uităm viitorul! Vorbeam de câștigarea campionatului în 2023 la centenarul clubului”

Ce vă deranjează la Rapid în momentul ăsta?

– Singurul lucru de care nu sunt mulțumit e că uităm viitorul. Vorbeam de câștigarea campionatului în 2023 la centenarul clubului. Ți se pare că la anul putem să ne mai bazăm pe Morais și toți ăia de acolo? Hai, Săpunaru poate mai joacă, dar trebuie fotbaliști mai tineri. Nu înțeleg de ce lui Onea i-au făcut doi ani și jumătate contract. Mi se pare un transfer ratat pentru Rapid, pentru că trebuia semnat pe 4-5 ani! S-au supărat unii pe mine că am zis treaba asta. Dai bani pe el și îl semnezi pe doi ani?

Mihai Iosif e deranjat de aceste presiuni?

– Miță e normal să fie deranjat de toate discuțiile astea. Să joci cu sabia deasupra capului în fiecare săptămână când se anunță că e dat afară. Normal că nu e plăcut când a făcut atâtea pentru Rapid. Asta e la Rapid. Postul de antrenor la Rapid e dorit de foartă multă lume. Atâta timp cât Rapidul e în obiectiv, adică salvarea de la retrogradare nu are de ce să plece. Trebuie lăsat până la vară și după aia vedem. Eu cred că ar fi o greșeală să se schimbe antrenorul. E posibil să vină și Șumudică! Totul e posibil! Dar eu nu știu nimic.

„Victor Angelescu nu are pregătirea necesară să conducă un club precum Rapid. Dacă îl scuturi bine, conduce pe banii altora”

Victor Angelescu a ieșit din acționariatul firmei din Cehia. O să mai aibă bani Rapidul?

– Eu cred că Angelescu nu poate susține singur clubul Rapid. Oricum el a băgat foarte puțini bani pentru un club ca Rapid. În trei ani de zile cred că a investit maxim 1,5 milioane de euro! E un băiat care vorbește frumos, e politician și lumea îl aplaudă. Dacă îl scuturi bine, conduce pe banii altora, ceea ce e frumos din partea lui. Numai că nu are pregătirea necesară să conducă un club pe cum Rapid. El crede că are experiență, că e cel mai bun.

Am fost la o petrecere și îmi zicea: ‘Băi, Florine, pe toți agenții i-am bătut, am luat jucători mai bine ca ei, dar pe tine n-am reușit! De-asta m-ai adus la club? Ca să te bați cu mine? Eu asta fac de 20 de ani, băi, Victor Angelescu! Cum să fii mai bun ca mine?’ E ca și cum vin eu acum și te învăț ce să scrii! Așa face el, dar îl las în pace. Lumea zice că am ceva cu el. Nu am nimic, dar nu vreau să mai ajungă Rapidul unde a fost înainte, în faliment! Le-am adus un jucător din Franța, Jean Onana. Nu l-au vrut și în șase luni l-a luat Lille, a dat două milioane de euro pe el și acum joacă la Bordeaux la 21 de ani. La noi nu era bun în liga a treia! Ăsta e ochiul lui Angelescu. Onana a fost titular duminică seară cu PSG, a fost cel mai bun de la Lille!

Florin Manea: „Rapid e un club condus de un patron-președinte și Niculae director sportiv!”

În ce relații mai sunteți cu cei de la Rapid?

– Eu rămân aproape de Rapid. Am fost acolo doi ani. Iosif îmi e prieten de la șapte ani. Sunt aproape de Nico. Nu am cum să mă dezic de Rapid indiferent cine va fi acolo. Eu sunt născut acolo. Sper să îl lase pe Niculae, ăla știe mai multe! El e mai rezervat și ăsta e stilul lui. El e singur, nu are director sportiv. E un club condus de un patron-președinte și Niculae director sportiv! E greu și pentru el. Gândește-te numai câte rezilieri a avut de făcut în iarna asta, în loc să fie lângă echipă! Plus că e limitat din punct de vedere al transferurilor pentru că nu are cunoștințe și trebuie să se bazeze pe alții.

Vă deranjează că nu se joacă pe Giulești?

– Sper să se dea drumul la Giulești, ar juca cu stadionul plin și s-ar mai strânge niște bani. din bilete. Rapid fără fani nu înseamnă nimic! Majoritatea rezultatelor pozitive le-am avut cu fanii în tribună. Când s-a jucat fără spectatori s-a văzut. Suporterii țin Rapidul.

2 ani a fost Florin Manea managerul sportiv al Rapidului: 2017-2019

7 e locul ocupat de Rapid în Liga după 24 de etape, la doar 1 punct de primul locul de playoff ocupat de Farul Constanța ( 35 de puncte)