Florin Manea, răspuns direct când a fost întrebat dacă s-a drogat: ”A tras Bush cocaină…”

a recunoscut că a fumat iarbă în urmă cu 20 de ani, atunci când se afla în SUA și a fost arestat din cauza implicării sale în fraude cu carduri bancare.

Florin Manea a nagat că a luat droguri de mare risc

Întrebat direct de jurnalistul Costin Ștucan la podcast-ul pe care îl moderează dacă a prizat vreodată cocaină, Florin Manea a negat vehement și a precizat că zvonurile că ar fi folosit droguri de mare risc au fost lansate de cei care și-au dorit să-l compromită.

”Nu, nu am folosit niciodată. Am spus-o și în America. Sunt oameni care nu îmi vor binele, tu întreabă prietenii mei, vezi dacă prietenii mei spune vreunul așa ceva. E foarte ușor să zic și eu că despre unii se spune că au anumite tendințe sexuale diferite de…

E treaba lor, da, dar eu niciodată nu m-aș duce să spun, domne, Valvis are tentă de fetiță. Ăsta nou, înțelegi? Sunt oameni care spun să arunce… Dar eu vă zic și cred că i-aș… Uite, vorbeam cu Adi Mutu…

El a avut istoric, dacă… cum am fost și eu, am fost închis, cum am făcut cu cardul, asta înseamnă că o să fac toată viața. La Adi Mutu dacă a făcut o dată, să spună acum că nu mai face, nu îl crede nimeni”, a declarat Manea, conform .

Manea nu e deranjat de situația creată

Agentul consideră că oricât ar nega aceste zvonuri, lumea și-a creat deja o impresie și e greu să schimbe percepția. El a vorbit de mari personalități ale lumii care s-au drogat cu cocaină.

”La fel și cu stigma asta, dacă cineva vreodată zice de mine că am făcut, pot să zic eu 700, să dau fir de păr că nu o să mă creadă. ’Nu e domne, mai e și prieten cu Mutu, 100%’. Astea sunt niște răutăți care…

Nu mă deranjează. Și dacă era adevărat nu mă deranja! Și dacă voiam să fac, făceam pe mine, nu sunt pe stradă să cer ajutor la nimeni, nu am căzut pe jos. A tras Bush cocaină… Ăla mic, nu ăla mare. A tras Agnelli. Nu, îți spun că nu am luat, nu am de ce să mă disculp. Nu e ca și cum trag aurolac la gară!”, a spus Florin Manea.

După ce în iarnă l-a dus pe Radu Drăgușin la Tottenham, impresarul se pregătește de o nouă mutare importantă. Manea a anunțat că este .