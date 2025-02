Florin Manea, reacție virulentă după ce Tottenham i-a adus înlocuitor lui Radu Drăgușin: „O răutate! Numai prost se scrie despre băiatul ăsta!”

, iar Florin Manea a avut o reacție la FANATIK SUPERLIGA despre acest lucru. Impresarul fundașului a fost furios pe declarațiile făcute de anumite publicații din România.

Florin Manea, reacție virulentă după ce Tottenham i-a adus înlocuitor lui Radu Drăgușin: “O răutate!”

nervoasă în urma anumitor lucruri care s-au scris despre la Tottenham. Impresarul jucătorului a explicat întreaga situație și a dezmințit scrierile anumitor publicații din România.

ADVERTISEMENT

“Au cumpărat un jucător. Am văzut un o declarație făcut de o publicație cum că ‘Tottenham cumpără jucător fără să știe ce are Radu Drăgușin’. Asta a fost o răutate!

“Am știut de ce are de joi noaptea”

Noi am știut de joi noaptea ce are. Ne-au rugat cei de la Tottenham să nu vorbim, era sfârșitul perioadei de transferuri, încercau să facă și oamenii să facă o mutare fără presiune.

ADVERTISEMENT

Cine se pricepe puțin la fotbal nu poate să creadă că un jucător se accidentează joi și se află abia marți ce are”, a declarat Florin Marea la FANATIK SUPERLIGA.

“Orice club din străinătate știe imediat ce accidentare are jucătorul, ce intervenție trebuie să i se facă și ce plan de recuperare o să aibă, tot”, a adăugat Robert Niță. “Exact așa este”, a afirmat Manea.

ADVERTISEMENT

“Numai prost se scrie despre băiatul ăsta!”

Florin Manea susține că anumite publicații caută tot timpul să scrie negativ despre și crede că jucătorul său nu merită un astfel de tratament. Impresarul le propune jurnaliștilor să îl încurajeze pe fundașul lui Tottenham, și de la club, dar și datorită caracterului său uman.

“Mi se pare o vânătoare de orice greșeală pe care Radu o face. Numai prost se scrie de băiatul acesta. Băiatul acesta merită să fie încurajat. Ne-a făcut mândri și o să ne facă mândri.

ADVERTISEMENT

Are un caracter cum rar am văzut. Mai are 5 ani și jumătate contract cu Tottenham din acest moment. Clubul se bazează pe el în continuare. Nu e simplu pentru ei ca jucători.

Și Van de Ven s-a accidentat iar și Romero. Mi se pare ceva straniu că se accidentează așa de mult jucătorii. Se accidentează de la ei, de la alte echipe nu se accidentează așa și toți joacă acolo.

Dar e 100% de la ritm. A jucat 28 de meciuri în 3 luni. Doctorul a spus că a fost un accident și că genunchiul lui arăta foarte bine. Așa a fost să fie”, a mai spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Manea, ultimele detalii despre Radu Drăgușin la Tottenham