Florin Manea, replică savuroasă după ce a pierdut procesul de calomnie cu Victor Angelescu: „O să-i dau banii. Îi aduc două găleți de monezi!”

Florin Manea și conducerea Rapidului nu se află în cele mai bune relații, Acesta a avut chiar , iar acum a spus cum va achita suma de bani cerută.

Florin Manea a făcut spectacol. Ce i-a transmis lui Victor Angelescu

Războiul dintre Florin Manea și Victor Angelescu este departe de a se fi încheiat. Acționarul giuleștenilor l-a dat în judecată pe impresar în urmă cu ceva timp după ce acesta din urmă l-a făcut „escroc internațional”.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Florin Manea a avut o intervenție în care a vorbit despre procesul de calomnie pierdut în fața oficialului de la Rapid și a transmis cum va achita banii.

„Vin cu un sac de monezi!”

„Am pierdut procesul că l-am calomniat. Am 5 mii de euro de dat, încearcă să mă execute peste tot prin țară. Am să îi dau bănuții, nu e problemă.

În monezi de 1 euro îi dau. Vin cu un sac de monezi. Face și puțin de forță, eu m-am apucat de sală. Auzisem că dacă mă prinde mă și bate.

Eu vreau să îi las din 1,2 milioane aceia la TAS. O să rămână de judecat acolo. Am solicitat banii pe contract plus procentele de la Sefer. N-am motivat încă, dar fac recurs și mergem la TAS atunci dublez banii pe care are să îmi dea”, a spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Manea, exploziv la adresa lui Victor Angelescu

În cadrul unei ediții de FANATIK SUPERLIGA de la începutul lunii septembrie a anului trecut, Florin Manea a oferit detalii despre sumele pe care trebuie să le plătească în urma prejudiciului de imagine al lui Victor Angelescu.

Agentul de jucători a dezvăluit atunci ce plan are în legătură cu banii pe care vrea să îi plătească: „A cerut 35.000 de euro în instanță, iar instanța i-a acordat 5.000. A zis că i-am prejudiciat imaginea, atât face imaginea lui.

I-am propus altceva, îi dau 35.000 de euro, dar să recunoască că este escroc. Nu a vrut, atunci o să îi dai 5.000 de euro”, a spus atunci Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.