Florin Manea, ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin: „A făcut tot ce a depins de el”. Exclusiv

Radu Drăgușin trage din greu să revină pe teren. Florin Manea a oferit cele mai noi detalii despre starea fundașului central român. Ce se întâmplă, de fapt, cu fotbalistul lui Tottenham.
Mihai Dragomir
29.10.2025 | 10:35
Ultimele detalii despre starea lui Radu Drăgușin. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Radu Drăgușin, cel care nu a mai jucat de la începutul acestui an din cauza unei accidentări grave suferite într-un meci din Europa League, este foarte aproape să revină. Florin Manea a spus totul despre clientul său.

Care este starea actuală, de fapt, a lui Radu Drăgușin. Când revine fundașul central

Absența lui Radu Drăgușin a lăsat o mare gaură defensiva lui Tottenham, însă și mai mare în apărarea naționalei României. Cu toate acestea, fundașul român se pregătește de marea revenire pe gazon. Ar putea bifa minute în duelul cu Newcastle, din Cupa Ligii, programat miercuri, 29 octombrie, de la 22:00.

Inclus de Mircea Lucescu pe lista stranierilor pentru dubla decisivă cu Bosnia și San Marino, Radu Drăgușin trage tare pentru a fi apt din nou. Florin Manea a spus ce face în prezent fotbalistul român.

„Știu că se pregătește 100% cu echipa. Ar fi frumos să revină acum, dar nu știu detalii. Eu sunt în vacanță, sunt în Abu Dhabi. Mâine mă întorc. L-am sunat de pe skijet, că îi arătam ce fente fac.

Mi-a spus că este pregătit, se antrenează cu echipa. Speră să joace până va fi naționala, ca să poată participa la meciul din Bosnia. Așteptăm și sperăm să fie totul bine. Radu tot ce a depins de el a făcut… Se pregătește incredibil”, a spus inițial Florin Manea.

Radu Drăgușin, idolatrizat în vestiarul lui Tottenham

Radu Drăgușin, cel care a dat detalii despre cel mai greu moment al carierei, a stabilit relații de prietenie foarte bune cu colegii săi de la Tottenham. Florin Manea a dezvăluit că românul este idolatrizat de englezul James Maddison pentru felul în care se pregătește în sala de forță.

„A făcut și o glumă Maddison (n.r. – colegul său), care trece săracul prin același lucru prin care a trecut și Radu. Și postase Maddison, despre Radu, ‘idolul meu’, că îl vedea cum lucrează la sală. Zicea că nu vrea să facă la fel, că Radu face prea greu”, a mai spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Manea, ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin

