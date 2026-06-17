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Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgușin la Tottenham: „Acum plec la Londra!”. Ce spune de interesul lui Juventus

Florin Manea a oferit ultimele informații despre situația lui Radu Drăgușin la Tottenham. Impresarul a lămurit zvonurile despre posibilul transfer la Juventus.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
17.06.2026 | 15:05
Florin Manea ultimele informatii despre situatia lui Dragusin la Tottenham Acum plec la Londra Ce spune de interesul lui Juventus
EXCLUSIV FANATIK
Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgusin la Tottenham. Foto: Colaj Fanatik
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Radu Drăgușin (24 de ani) este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români. Fundașul a prins un transfer important în iarna lui 2024, când Tottenham plătea nu mai puțin de 25 de milioane de euro în schimbul său, însă, de la acel moment, situația lui a fost una extrem de complicată. O accidentare suferită într-un meci din UEFA Europa League l-a ținut pe bară foarte mult timp, iar de la revenire nu a mai bifat foarte multe minute.

Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgușin la Tottenham

„Dragonul” a strâns doar 10 prezențe în sezonul recent încheiat din Premier League, iar în trei rânduri a bifat doar câteva minute pe finalul duelurilor. Cum Drăgușin nu a evoluat foarte mult, au apărut zvonuri despre echipe interesate de serviciile sale. Mai mult decât atât, Tottenham a transferat în ultima perioadă mai mulți fundași centrali, semn că postul românului nu este unul cimentat.

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Într-un dialog cu FANATIK, Florin Manea a transmis că va decola spre Londra, urmând să aibă o discuție cu Roberto De Zerbi despre viitorul lui Radu Drăgușin. Întrebat despre o posibilă ofertă de la Juventus, impresarul a mărturisit că directorul sportiv nu l-a apelat. Totuși, Manea speră ca jucătorul să rămână în cel mai puternic campionat din lume, Premier League.

„Acum plec la Londra și o să am o discuție cu De Zerbi și conducerea clubului împreună cu Radu. Cei din Italia scriu într-una, nu am avut nicio discuție cu Juventus. Ottolini nu mă suna dacă era ceva? Eu nu aș pleca din Premier League deocamdată. Să vedem ce vrea și Tottenham.

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Radu nu e afectat de discuțiile astea. E în vacanță și nu are de ce. În momentul de față sunt șanse foarte mari să rămână la Tottenham și nu exista nicio ofertă concretă, doar niște discuții. Mai durează, să vedem peste 2-3 săptămâni”, a declarat Florin Manea, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ce transferuri a făcut Tottenham în acest mercato

Concurența pe postul lui Radu Drăgușin este mai mare ca niciodată. Pe lângă sosirea Jean Paul van Hecke, Tottenham i-a transferat deja un nou rival în centrul apărării. În această fereastră de mercato, londonezii l-au înregimentat pe Marco Senesi, sosit liber de contract după aventura la Bournemouth. Mutările nu se opresc însă aici: defensiva echipei a fost întărită și cu Andy Robertson, fundașul stânga care s-a despărțit de Liverpool după nouă ani plini de trofee.

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  • 48 de meciuri a adunat fundașul la Tottenham
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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