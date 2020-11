Florin Manea vrea „pace” la Rapid. „Mă ofer să ajut cu orice este nevoie, fără să fiu plătit” Video

Florin Manea este dispus să-și ajute marea dragoste fotbalistică, Rapid, chiar dacă a fost „lepădat” total neelegant de conducere la începutul lui iulie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiul cel mare al regretatului Nicolae Manea își oferă ajutorul necondiționat, fără nicio pretenție financiară, pentru redresarea situației dezastruoase în care a ajuns echipa din Giulești.

Rapid a pierdut al treilea meci consecutiv în Liga a II-a, fiind învinsă în derby-ul de tradiție cu Petrolul Ploiești, 0-2 pe stadionul „Ilie Oană”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Manea vrea „pace” cu conducerea Rapidului. „Mă ofer să ajut cu orice este nevoie, fără să fiu plătit”

Impresarul Florin Manea a fost alături de echipa sa de suflet, Rapid București, concret, ca director sportiv, timp de doi ani, din 2018, când echipa era în Liga a III-a, până la începutul play-off-ului de promovare în Liga 1, din vară. Rata de echipa giuleșteană după plecarea sa.

Neînțelegerile cu conducerea pălesc, însă, în fața situației ingrate în care a ajuns Rapid, pe locul 12, departe de locurile de play-off care sunt prima condiție pentru șansa de a se lupta la promovarea în Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

Trei înfrângeri consecutive, 0-5 cu FC U Craiova 1948 (d), 0-3 cu CS Mioveni (a), 0-2 cu Petrolul (d) au dus echipa în jumătatea a doua a clasamentului.

Între ele, un al patrulea eșec a contribuit la căderea psihică a giuleștenilor, 2-3 în Cupa României, după prelungiri, în fața puștilor de la Progresul Spartac, Liga a III-a, echipă aflată într-o situație dificilă, fără susținere financiară și ambiții de promovare în acest sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În această criză prelungită spre cronicizare, determinată și de schimbările cel puțin neinspirate de antrenori, începând cu înlăturarea lui Daniel Pancu, Florin Manea a postat pe facebook, vineri după miezul nopții, un mesaj în care își exprimă disponibilitatea de a reveni la Rapid pentru a ajuta la depășirea momentului greu fără niciun fel de pretenție financiară.

„Este f greu. Sper ca macar acum sa se fi inteles ca nu merge asa … sa lasam orgoliile deoparte si sa incercam sa facem ceva.. eu nu tin suparare cu toate ca m am simtit tradat… ar trebui ca toti care suntem Rapidisti adevarati sa incercam sa facem ceva.. Pana la urma tot ceea ce conteaza e Rapid.. nu ce antipatii sau ce nemultumiri avem fata de cei ce conduc acum… eu cat nu sunt angajat in alt proiect ma ofer sa ajut cu un plan , cu idei cu orice este nevoie fara sa fiu platit sau in club… daca voi semna in alta parte ii rog pe altii care o pot face sa nu ezite… Rapid exista si e important sa reziste…”, este mesajul lui Florin Manea către conducerea Rapidului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Etapa viitoare, Rapid joacă, duminică, 15 noiembrie, de la ora 14:30, pe teren propriu, la Buftea, cu Farul Constanța, echipa lui Ciprian Marica, antrenată de Ianis Zicu, locul 7 înaintea partidei din deplasare, cu U Cluj, de marți, 10 noiembrie, ora 19:30. Ambele partide amintite vor fi televizate.