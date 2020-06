Florin Marin, reacție uimitoare după ce a fost atacat de frații lui Philip Clements. Ce spune tânărul 

Florin Marin a fost atacat fără mănuși de frații lui Philip Clements, însă tânărul se apără și spune că bărbații trebuie să se împace cu ideea că lui i-a rămas întreaga avere a fostului preot britanic cu care a fost căsătorit aproximativ 3 ani.

Florin Marin, prima reacție după jignirile aduse de frații fostului soț

Florinel de la Vișina, pe numele adevărat, Florin Marin, s-a ales cu o avere frumușică în urma decesului fostului preot britanic Philip Clements cu care avea o relație de câțiva ani, însă acest lucru nu a fost pe placul fraților fostului soț. Tony și Brian au declarat în presa din Marea Britanie că tânărul român nu l-a iubit pe fratele lor, ci doar a profitat de pe urma lui.

Românul în vârstă de 27 de ani care a fost alături de Philip Clements în ultimii trei ani a mărturisit că nu a cunoscut niciodată familia fostului soț, dar cu toate acestea îi iartă pentru acuzațiile și jignirile pe care i le-au adus în ultimele zile. Mai mult decât atât, Florinel de la Vișina mai spune că nu vrea să se implice în acest scandal.

„Nu i-am cunoscut niciodată pe niciunul dintre frații săi, dar în urma decesului soțului meu am hotărât să îi anunț și pe ei. I-am sunat și le-am spus că îmi pare rău că fratele lor a murit”, a declarat fostul soț al lui Philip Clements la Antena Stars, relatează spynews.ro.

Florin Marin, despre acuzațiile fraților lui Philip Clements: ”Nu am înțeles de ce”

„Ei și-au cerut scuze față de mine și le-a părut rău că nu ne-am văzut niciodată și că m-au acuzat greșit despre relația mea cu fratele lor”, a mai spus tânărul român, potrivit sursei menționate mai devreme.

Mai mult decât atât, Florin Marin a precizat că nu înțelege de ce frații lui Philip Clements l-au atacat în presa britanică pentru că i-a sunat pentru a le da vestea tragică a trecerii în neființă a fostului preot, nu pentru a le cere bani.

Florinel de la Vișina a ținut să sublinieze faptul că are respect pentru regretatul său soț, cât și pentru numele său, însă frații acestuia trebuie să înțeleagă că nu totul se rezumă la bani. Totodată, tânărul a mai precizat că i-a iertat pe frații lui Philip Clements chiar dacă nu au fost tocmai corecți cu el.

„Acum am aflat că m-au atacat într-o declarație de presă din Marea Britanie și nu am înțeles de ce. Nu i-am mai sunat pentru că nu m-a interesat. M-au acuzat că mereu am fost după banii lui și că totul se rezumă la bani.

Atunci când cineva moare, pe unii nu îi mai interesează persoana care moare, ci doar banii. Ei știu foarte bine că eu sunt deținătorul a tot ce a fost al fratelui lor. Și am respect față de soțul meu și de numele lui.

Și vreau ca el să știe că i-am iertat și că nu mă bag în scandal aiurea”, a mai spus fostul soț al clericului britanic decedat la 81 de ani.