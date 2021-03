Florin Marin, românul devenit celebru după ce s-a căsătorit cu un fost preot britanic mai în vârstă decât el cu 55 de ani, are ghinion în amor. Acum a fost bătut de iubitul din Germania și a rămas cu sechele fizice și psihice.

Philip Clements, fostul preot englez, s-a îndrăgostit de Florin Marin după ce l-a cunoscut pe o aplicație online, făcută special pentru persoanele gay și bisexuale. S-au căsătorit în luna aprilie, anul 2017. Ulterior, britanicul a decis să își vândă locuința și s-a mutat într-un apartament de 100.000 de lire sterline în București, alături de iubitul român.

Relația lor nu a fost deloc una simplă, fiind presărată cu despărțiri și împăcări. Mai mult decât atât, după ce a rămas văduv, Florin Marin a fost acuzat de rudele soțului că a încercat doar să profite de acesta și să rămână cu o moștenire impresionantă.

Florin Marin, ghinion în dragoste. A fost bătut de iubitul din Germania

După ce a rămas văduv, Florin Marin a crezut că are o nouă relație amoroasă minunată cu un cetățean german, de religie musulmană. Bărbatul l-a răsfățat și i-a făcut cadouri scumpe, dar a ajuns să îl agreseze fizic din cauza geloziei excesive. Acum, românul a oferit mai multe detalii despre coșmarul trăit.

“Nu am vrut să zic de la ce aveam durerile de spate. Au fost niște momente grele prin care am trecut. Am și acum dureri infernale, sunt sub tratament. Am vorbit doar cu psihologul pe tema asta. Fiind foarte gelos și având altă religie, fiind musulman… A început să fie foarte gelos, de ce stau pe rețelele de socializare, de ce vorbesc cu prietenii mei.

O perioadă a fost bine, mi-a luat flori, un cadou colosal de ziua mea, mi-a dat 9.000 de euro. Unii bărbați se simt bine când lovesc pe cineva. Mi-a smuls telefonul din mână, m-a împins în pat, m-am lovit cu spatele de pat, nu am realizat ce se întâmplă. Eram puțin amețit, nu realizam, m-am speriat”, a povestit Florin Marin, la Showbiz Report de la Antena Stars.

Ce se întâmplă acum cu el, după ce a fost agresat

Din păcate pentru Florin Marin, coșmarul nu s-a terminat odată cu despărțirea de iubitul din Germania. Loviturile încasate au lăsat urmări fizice, iar durerile sunt unele atroce. Mai mult decât atât, Florin a ajuns și la psiholog, din cauza traumei mentale.

Atunci când mi-am făcut valizele să plec, mi le-a aruncat pe treptele blocului și a încercat să mă împingă. Atunci am realizat că o să se întâmple ceva. Am făcut trei ședințe la psiholog, încă mă mai trezesc noaptea din cauza durerilor. Mă trezesc de șoc, de frică. Un psiholog este foarte bun și recomand tuturor care trec prin așa ceva să meargă la psiholog.

Încrederea în mine nu am pierdut-o, încrederea în ceilalți, da. Acum locuiesc în apartamentul meu, Am vreo cinci cutii de pastile, iau câte cinci pastile pe zi. Mă trezesc fără chef de viață. Dorm, dar mă trezesc durerile spatelui, amețesc. Am cinci cutii de pastile, iau cinci pastile pe zi”, a adăugat Florin Marin.

