Florin Marin, salvat de la sinucidere de iubitul bogat cu care l-a înlocuit pe fostul soț preot: „Să îmi cumpere o casă”

Florin Marin, românul care a scandalizat opinia publică de la noi și din Marea Britanie cu relația pe care a avut-o cu un fost preot, învârte bărbații cu bani pe degete!

Florin Marin și-a făcut încă un iubit cu bani, după moartea soțului preot

După moartea fostului soț, Philip Clements, acesta a trecut prin episoade depresive, însă, în cele din urmă, a fost salvat de un alt bărbat gay, și acesta trecut de 50 de ani. Florin, în vârstă de 30 de ani, are acum o relație cu un afacerist german de 52, ceva mai tinerel față de fostul soț (care a murit la 81 de ani), despre care spune că îi face toate poftele.

ADVERTISEMENT

Faptul că e materialist nu mai e un secret pentru nimeni. Chiar el susține că banii îl fac fericit cu adevărat și, deși a primit deja inelul de logodnă, Florin încă se gândește dacă se va recăsători sau nu. Motivul? În cazul în care face pentru a doua oară acest pas, va pierde pensia de urmaș de la fostul soț britanic, una de 10.000 de lei!

Moartea lui Philip, survenită la 81 de ani, l-a dus în pragul sinuciderii pe Florin Marin

Primul an de la moartea fostului soț l-a dus pe Florin în pragul sinuciderii. Acesta a zis că i-a lipsit foarte mult Philip și că s-a gândit mereu că dacă își va reface viața, trebuie să fie cu un bărbat la fel de avut, care să îi lase toată averea după ce nu va mai fi. Zis și făcut! Marin a dat peste un antreprenor neamț, care dezvoltă un business cu mașini.

ADVERTISEMENT

Noul iubit i-a luat un BMW, printre altele, și i-a promis că toată averea îi va rămâne lui după ce acesta va muri. Într-un mod de-a dreptul șocant. Florin a dezvăluit pentru FANATIK că până ce noul logodnic va ajunge la sârșitul vieții va mai învârti cel puțin trei bărbați cu bani pe degete.

Ce spune despre noul iubit: „Are o firmă de mașini. Nu puteam să îmi iau un oricare om”

„După moartea lui Philip, a intervenit o problemă de sănătate, de depresie și anxietate foarte mare, cu stări de suicid. Depresia e o boală cam grea și am trecut și eu prin chestia asta. Am făcut multe terapie la psiholog. Și la ora actuală mai fac terapie, pentru că mai am anxietate. Lipsa fostului soț, după moartea lui, nu a banilor, pentru că am rămas cu o avere bunicică. După un an, a apărut cineva în viața mea, care l-a înlocuit pe fostul meu bărbat, de 52 de ani din Germania, un om de afaceri, că nu puteam să îmi iau un oricare om. Trebuia cineva să înlocuiască pe fostul meu soț ca bani, ca distracție, ca plimbări, ca tot ce aveam eu nevoie mai tot timpul.

ADVERTISEMENT

L-am cunoscut în Germania printr-o aplicație, aceeași aplicație pe care l-am cunoscut pe fostul meu soț. Am vorbit câteva zile, apoi ne-am întâlnit la el acasă, în Germania. M-am mutat la el. Are o firmă de mașini, una foarte mare în Germania. E ok din punctul meu de vedere. Am aflat mai târziu, pentru că am văzut că îmi face foarte multe cadouri. Mă întâmpina la aeroport cu trandafiri albi. Eu încă eram în perioada de anxietate și după moartea tatălui meu anul trecut, chiar înainte de ziua mea. E un om de nota 100. Mi-a cumpărat mașină. Bine, eu nu aveam mari pretenții. E un BMW și mi-am adus-o în România. Aveam nevoie în România de o mașină. De când sunt cu el, sunt mai mult pe avioane”, a povestit Florin Marin în exclusivitate pentru FANATIK.

Dacă se recăsătorește, rămâne fără pensia de urmaș: „Nu vreau să pierd cei 10.000 de lei făcând o gafă”

Florin a primit inelul de logodnă de la neamț, dar și promisiunea că îi va lăsa totul și că se va muta cu el, în România, în zona Ideea de a se recăsători, evident în afara țării, unde cuplurile homosexuale pot face asta în mod legal, este deocamdată în stand-up și tot banii au un cuvânt de spus și aici.

ADVERTISEMENT

„E o persoană exact cum era fostul meu soț. Îmi face toate plăcerile, de la poșete, mașină, haine, cumpărături într-un cuvânt. Am venit în țară luna trecută pentru că voiam să îmi cumpăr încă o casă.

ADVERTISEMENT

M-a cerut în căsătorie, într-adevăr. Am și inelul de logodnă. Când m-a cerut în căsătorie eu i-am explicat că i-am promis fostului soț că nu am să mă recăsătoresc vreodată. Eu am zis nu, dar nu se știe niciodată dacă mă voi recăsători sau nu.

Eu i-am propus și am făcut o comparație și i-am zis că eu vreau o anumită sumă de bani, ca la bătrânețe să o duc ok. Eu primesc o pensie de urmaș, cea din Marea Britanie, și nu vreau să pierd cei 10.000 de lei făcând o gafă în a mă recăsători. Dacă mă recăsătoresc, eu pierd acea pensie”, a spus Florin.

„Banul contează 100%, iubirea e pe al doilea plan”

„Banii aduc fericirea. Cine a spus că nu aduc fericirea, e o minciună. La mine banul contează 100%, iubirea e pe al doilea plan. A fost de acord, doar că el din când în când mă atrage spre căsătorie. Am fost la avocat cu el să facem toate actele ca în caz că se întâmplă ceva să îmi rămână totul mie. Mi-a lăsat cam tot ce are el, în caz că, Doamne ferește se întâmplă ceva. A fost de acord. Este exact ca fostul meu soț. E copie”, ne-a mai declarat tânărul, în exclusivitate.

Iubitul german a fost deja de mai multe ori în România, iar Florin e dispus să îl aducă de tot în țară pe afaceristul care i-a umplut cardurile bancare.

„I-am propus să vină în România, că nu a mai fost. L-am luat cu mine în România. Am mers de vreo 5 ori și i-a plăcut foarte mult, mai ales în zona unde stau eu, Pipera-Tunari. I-am zis că aș cam vrea să mă mut, să închiriez apartamentul pe care îl am acum și i-am propus să îmi cumpere o casă, nu?

Omul a zis, da, hai să ne uităm. I-a plăcut și lui ca zonă. I-am propus ca la bătrânețe să vină în România să stea cu mine. Vrea să investească în mine și într-o casă, pentru că vrea să locuiască la bătrânețile lui, că până oi muri eu, mai trec bărbați pe mâna mea, să zic așa, în viață”, a spus fără menajamente pentru FANATIK.