Florin Marin, ultimul interviu. A vorbit cu Fanatik despre marele regret al carierei: „Am jucat 9 ani la Steaua!”

. Cu doar 4 luni în urmă, „Flocea” vorbea cu mult patos înainte de derby-ul dintre FCSB și Dinamo, pe 5 mai. O discuție întinsă pe parcursul a mai bine de 20 de minute, care nu anunța calvarul prin care avea să treacă în următoarele luni.

Florin Marin, ultimul interviu acordat presei. Dezvăluiri pentru Fanatik din cariera sa și analiza sa cu privire la Dinamo și FCSB

, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu, iar apoi ca antrenor a pregătit de asemenea cele mai importante echipe din România. De fiecare dată când i se cerea ajutorul, Florin Marin era acolo să dea o mână de ajutor. În memoria sa, am publicat ultimul interviu pe care l-a acordat presei.

Ce mai faceți domnule Florin Marin? Nu ne-am mai auzit de ceva timp…

– Ce să fac domnule Ciutacu, am ieșit până la magazin să cumpăr ceva. Cu Voluntari am terminat, nu mai am nicio treabă.

Urmează un meci important, FCSB – Dinamo…

– FCSB-ul pornește favorită pentru că Dinamo are multe absențe importante, Gnahore, Olsen, Politic… Au ceva probleme la nivelul fundașilor centrali. Ținând cont de valoarea lotului, FCSB e favorită, dar eu cred că Dinamo are un joc elaborat și poate da oricând o replică bună. Au un antrenor bun, cu principii de joc solide și cu toate problemele pe care le au, fără dreptul de a participa în cupele europene, jocul arată foarte bine.

Florin Marin: „Din păcate Dinamo nu mai e la nivelul de altă dată și atmosfera nu mai e ca pe vremuri la derby-uri”

Atmosfera la derby mai e ca pe vremuri?

– E frumos, dar nu mai e ca pe timpuri. Dinamo a fost în Liga 2 și nu mai e la nivelul acela din păcate.

Merita FCSB să câștige titlul?

– Da, au avut constanță, evoluții foarte bune și în cupele europene și a avut multe meciuri fără înfrângere în campionat. Mulți jucători de calitate.

Care sunt fundașii centrali preferați din SuperLiga

De cine vă place cel mai mult? Cum vi se par stoperii lui?

– Eu am fost fundaș central și pe vremea aia erau mulți jucători de valoare (n.r. tușește). Păi e cuplul ăsta Ngezana cu Mihai Popescu. Popescu a confirmat la FCSB, a avut evoluții bine chiar dacă a mai și greșit. Ngezana a progresat foarte mult de când a venit din Africa și are constanță, câștigă duelurile și a început să construiască foarte bine și el. Avea probleme aici. E un jucător care s-a impus la Steaua (n.r. FCSB)

Și Chiricheș e un jucător cu mare experiență. Eu cred că poate juca și mijlocaș și fundaș pentru că are viziune de joc, e bun pe intercepție și excelent la construcție. Dacă îl folosești la mijloc are siguranță mare pe posesie și poate să închidă foarte bine culoarele împreună cu Șut. Eu cred că sunt doi jucători foarte importanți în angrenajul FCSB.

Olaru a lipsit mult FCSB-ului?

– Foarte mare, era într-un moment bun și a avut ghinion că s-a accidentat. Mai sunt însă jucători buni: Tănase, Bîrligea, care pot să facă diferența oricând.

Florin Marin, impresionat de Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo: „Are principii solide de joc”. Marele său regret

Vă place Kopic?

– Da, daaaa. Din punctul meu de vedere, Dinamo are cel mai elaborat joc, ca idee de joc. Creează probleme indiferent de adversar. Dacă aduc 6-7 jucători pot să se bată la titlu sezonul viitor. Ei nu au lot echilibrat, sunt doar 12-13 jucători. Restul sunt tineri, care nu au confirmat. Ce faci dacă apar suspendări, accidentări? FCSB are soluții în toate compartimentele. Dinamo dacă lipseste un stoper trebuie să îl bage pe Opruț fundaș central. Totuși s-au descurcat foarte bine și pe mine m-a impresionat Kopic.

Vreau să vă întreb ceva. Regretați că nu ați antrenat niciodată Steaua?

– Am fost pentru o perioadă scurtă secund cu Piți și în 1990 cu Costică Ștefănescu. Sigur că este un regret din partea mea. Am jucat aproape 9 ani de zile la Steaua.

Florin Marin nu a uitat nici Rapidul: „E echipa la care am debutat”

Rapid cum vi se pare?

– Îi urmăresc. E echipa la care am debutat în prima ligă. Am obținut și niște performanțe, am promovat din liga a doua în prima ligă, am luat Cupa României, mă leagă multe amintiri frumoase.

V-a dezamăgit parcursul din campionat?

– Au început prost. L-au adus pe Lennon, n-au avut rezultate și a fost destul de greu pentru Marius Șumudică să ia o echipă din mers și nu este ușor. Eu știu ce înseamnă. Au făcut și niște greșeli din punct de vedere al transferurilor și au adus niște jucători care nu au confirmat. De aici au apărut probleme.

Marea nemulțumire a lui Florin Marin: „Străinii blochează jucătorii români”

Ar trebui să continue Șumudică?

– Da, eu sunt adeptul continuității. Să i se dea timp, să aducă jucătorii pe care el și-i dorește și unde consideră el că are probleme. E un antrenor foarte bun după părerea mea.

Au venit jucători străini pe salarii marii și care nu arătat nimic?

– Jucătorii din afară care vin în România trebuie să fie cel puțin peste nivelul celor de aici. Asta e clar, nu? Nu aducem străini care să fie sub nivelul jucătorilor autohtoni. Eu prefer să folosesc un jucător român, tânăr de perspectivă și care are șanse să progreseze și să devină foarte bun. Străinii care vin nu confirmă și blochează și jucătorii români. Ei trebuie să fie peste nivelul campionatului nostru ca să poată să facă diferența.

De ce nu se mai gândea să antreneze și ce planuri avea

Ce ar trebui să facă Dinamo ca să poată să câștige în sfârșit în fața FCSB-ului. Sunt 9 meciuri la rând fără victorie…

– Trebuie să se organizeze foarte bine defensiv și să pună presiune pe FCSB. Kopic asta face, folosește apărare avansată, au posesie bună, construiesc, pierderile de mijloc vor conta însă. Gnahore și Olsen făceau diferența la mijlocul terenului și asigurau circulația balonului. Gnahore închidea foarte bine jocul în fața fundașilor, Olsen la fel face ambele faze ale jocului.

Vă mai gândiți să reveniți în antrenorat? Împliniți 72 de ani peste două săptămâni.

– În momentul ăsta sincer nu. Am 72 de ani. Aș dori să fiu un consilier, un director tehnic, cum am fost o perioadă scurtă la Voluntari. Sunt antrenori tineri acum, de perspectivă.

Cine sunt antrenorii din noul val pe care Florin Marin îi aprecia: „Eu zic că deja au demonstrat”

Ce antrenori vă plac din noul val?

– Neluțu Sabău, care eu zic că face o treabă extraordinară la Universitatea Cluj. Sunt cei tineri, Mirel Rădoi, Adrian Mutu, care au demonstrat și eu cred că au confirmat.

Erați la Rapid în 2015 când a intrat echipa în faliment…

– Da, am făcut pregătirea de vară o lună, dar am plecat înainte să înceapă campionatul. A venit Alexa după mine, a reușit să promoveze, dar au intrat în faliment. A fost un moment greu pentru Rapid și o lovitură mare pentru suporteri, dar și pentru fotbalul românesc. O echipă de mare tradiție pentru că Rapid e o echipă importantă.

Unde credea Florin Marin că mai are nevoie FCSB de întăriri

Rapid a ratat și șansa să câștige Cupa. Aveau un culoar bun…

– Știți cum sunt meciurile în Cupa României. Se mai întâmplă. Nu pornești ca favorit, apar mereu surprize chiar dacă echipele nu sunt la același nivel. La fel e și în alte campionate.

Credeți că FCSB poate pe viitor să ajungă în grupele Champions League?

– Mai au și ei nevoie de întăriri, cel puțin 2-3 jucători. În atac de exemplu, un atacant central, unul de bandă stânga și cred că mai au nevoie și de un fundaș central și de un Olaru în formă bună. Dawa are probleme și va lipsi mult. N-au soluții acolo. Cercel e un jucător de perspectivă, dar nu poți să emiți pretenții să joci cu el în Liga Campionilor. Îți trebuie jucători cu experiență. Nici pe Stoian nu poți să te bazezi în cupele europene. Trebuie să aibă răbdare cu ei, nu poți să îi promovezi peste noapte.

Ce spunea despre Octavian Popescu

Cum explicați căderea lui Tavi Popescu?

– A avut accidentări. Eu cred că nu trebuia forțat, ci introdus treptat. Are calități tehnice foarte bune, câștigă duelurile unu la unu, scoate adversari din joc, are finalizare bună, dar trebuia folosit treptat, nu de la început. Eu îmi spun părerea, nu îi reproșez lui Pintilii sau Charalambous. A lipsit multe luni și a pierdut ritmul de joc și dacă nu ai minute asta se cunoaște la orice jucător, indiferent de valoarea lui.

O întrebare pe final. Ați fost la vot ați fost?

– Da, am votat cu Crin Antonescu. Sănătate, numai bine!