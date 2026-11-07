Sport

Florin Maxim a dezvăluit cum a răpus FCSB pe Arena Națională: „Cam așa se obțin victoriile!”

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
07.11.2026 | 23:44
Florin Maxim a dezvaluit cum a rapus FCSB pe Arena Nationala Cam asa se obtin victoriile
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Florin Maxim, bucuros după ce a bătut FCSB
Florin Maxim este extrem de mulțumit după victoria obținută pe Arena Națională în fața FCSB, scor 1-0 în deplasare. Tehnicianul a dezvăluit care a fost secretul victoriei.
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Corvinul Hunedoara a învins cu 1-0 pe FCSB în deplasare pe Arena Națională, iar Florin Maxim a dezvăluit care este secretul victoriei. Hunedorenii au rezistat presiunii pe care bucureștenii au exercitat-o și i-au administrat echipei lui Laurențiu Reghecampf a treia înfrângere consecutivă.

Florin Maxim știe cum a reușit să bată pe FCSB, chiar pe Arena Națională

Așadar, care a fost secretul? Maxim vorbește despre o organizare defensivă impecabilă și un efort foarte mare. Astfel au fost anihilați fotbaliști ca Denis Drăguș, Meriton Korenica și Aymen Boutoutaou. „E bine că am absorbit presiunea FCSB-ului. Nu e ușor să câștigi și fără gol primit. Mă bucură că am obținut această victorie și e binevenită acum, în pauza asta.

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Ne așteptam să joace Drăguș, s-a și văzut astăzi, jucători care pot schimba soarta unei partide în orice moment. S-a legat tot timpul de Boutoutaou, de Korenica, acele un-doi-uri. Am fost inspirați, am stat foarte bine grupați, distanța între linii foarte mică, mijlocașii laterali au făcut un efort extraordinar, toți care au intrat pe parcurs. Cam așa se obțin victoriile în Liga 1 și cu un adversar de talia FCSB-ului”, a declarat Florin Maxim după meci.

Florin Maxim e îngrijorat după accidentarea lui Dragoș Albu

Totodată, Maxim e îngrijorat de accidentarea lui Dragoș Albu, care a părăsit terenul în minutul 22 după o ciocnire cu Denis Drăguș. „Ați văzut, la noi apărarea începe cu atacantul, efort foarte mare, n-a fost simplu. A fost acea schimbare a lui Albu, sper să n-aibă nimic grav.

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Lui Albu i-a rămas gheata înfiptă în gazon și singur s-a lovit, s-a răsucit puțin și a auzit o trosnitură în genunchi. Sper să nu fie nimic grav. Acum, după meci, e la cald, nu știm”, a explicat antrenorul. „Era foarte, foarte greu, erau periculoși și la fazele fixe, dar băieții au avut o săptămână bună, asta am discutat cu ei.

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Am discutat cu ei, erau conștienți că sunt într-un moment bun, doar că trebuia să-l arătăm. Și la Petroșani a fost un meci greu, nu marcaserăm, nu câștigaserăm și ne apăsa acest lucru. Toată lumea ne-a lăudat că am jucat bine, dar am pierdut. Trebuia să vină și o astfel de victorie”, a completat Maxim.

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Florin Maxim mesaj după FCSB - Corvinul, scor 0-1

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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