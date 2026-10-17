Sport

Florin Maxim a găsit vinovatul după Rapid – Corvinul 2-0: „Nu-și merită locul în echipa noastră. Poate revede meciul!”

Cristian Măciucă
17.10.2026 | 23:58
Florin Maxim a gasit vinovatul dupa Rapid Corvinul 20 Nusi merita locul in echipa noastra Poate revede meciul
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Florin Maxim a găsit vinovatul după Rapid - Corvinul 2-0: „Nu-și merită locul în echipa noastră. Poate revede meciul!” FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
Florin Maxim și-a mustrat elevii după ce au pierdut în Giulești, scor 0-2, cu Rapid. Nici căpitanul Corvinului nu a scăpat de criticile antrenorului
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Florin Maxim (45 de ani) a venit plin de optimism pe Giulești, dar Corvinul Hunedoara a plecat cu mâna goală din duelul cu Rapid. Alb-vișiniii s-au impus cu 2-0, iar antrenorul nou-promovatei a găsit cauzele acestui eșec.

Florin Maxim, supărat după Rapid – Corvinul Hunedoara 2-0: „Nu am planul B”

Corvinul Hunedoara nu a reușit să lege a treia victorie în SuperLiga. Nou-promovata a pierdut pe Giulești în fața Rapidului, scor 0-2. Ambele goluri au fost marcate de Alexandru Dobre, în minutele 61 (penalty) și 76. După acest eșec, Corvinul este pe locul 7, cu 16 puncte, cu unul mai puțin decât Farul Constanța, formație aflată pe ultima poziție de play-off.

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„E greu să câștigi. Nu mi-a plăcut lipsa de reacție a noastră. Și după primul gol, dar și după al doilea. Am fost constrâns să fac niște schimbări. Ca joc, puteam înscrie în prima repriză dacă eram mai încrezători. Prima repriză, dacă eram mai atenți… Aveam trei mingi, puteam juca în spatele lor. Poate pe viitor vom fi mai lucizi.

Nu e niciun test! Nu poți să zici că e un test, a fost o greșeală la penalty. Dacă treceam de acea fază, cine știe ce se întâmpla. Eu zic că am făcut un joc bun, băieții merită toate laudele. Poate dacă înscriam… Poate intram în joc și era altceva. A fost bara și cele două șuturi ale lui Fabry. Asta e, mergem mai departe!

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Nu cred că stadionul a contat așa mult. Eu nu prea am plan B, mă axez doar pe ce am de făcut. Mi s-a părut că am arătat bine în multe momente”, a declarat Florin Maxim, după Rapid – Corvinul Hunedoara 2-0.

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Flavius Iacob, mustrat de Florin Maxim

Jucătorii Corvinului visează să termine pe podium la finalul sezonului 2026-2027, dar Florin Maxim a încercat să își aducă elevii cu picioarele pe pământ. Principalul vizat după eșecul din Giulești a fost chiar căpitanul Flavius Iacob (25 de ani). (n.r. – poate fi top 3 un obiectiv?) Eu asta vorbesc zi de zi cu ei, cred că Iacob poate juca la echipa națională. Dacă joacă cu această teamă, nu cred că ar putea juca nici în echipa noastră. Poate își vede de meciuri și va fi mult mai bine. Eu cred că putem visa și ne pregătim în sensul acesta”, a mai spus antrenorul hunedorenilor.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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