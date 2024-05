Florin Maxim a prezis că va câștiga Cupa României dinaintea acestui sezon! Mesajul special transmis la meciul cu CFR Cluj

La meciul cu CFR Cluj, unde Corvinul Hunedoara a învins cu 4-0, care a ajutat echipa să câștige chiar și Cupa României. Antrenorul a prezis înaintea acestui sezon reușita pe care aceștia au făcut-o în finala cu Oțelul Galați.

Florin Maxim a prezis că va câștiga Cupa României dinaintea acestui sezon!

Florin Maxim a prezis că o echipă din Liga 2 va putea câștiga Cupa României de pe vremea când antrena CSC Șelimbăr. Timpul i-a dat dreptate antrenorului și el a fost autorul care a reușit să o aducă pe Corvinul Hunedoara în punctul în care să câștige marea finală.

“Da Tocmai mi-a trimis un prieten un interviu mai vechi, atunci activam la Șelimbăr. Credeam de atunci că se poate. Dacă urmezi niște pași mari, poți să reușești.

Am avut încredere în lotul nostru de jucători, în parametrii noștri fizici, în datele noastre și le-am spus timp de un an de zile că putem să concurăm cu orice echipă din campionatul nostru și din Liga 1.

Asta s-a dovedit cumva. Jucătorii au fost încrezători în puterile lor și în tot ceea ce pot da pe teren, pentru că au fost momente grele. Nici cu Sepsi nu ne dădea nimeni nicio șansă, a fost momente grele pe tot acest parcurs.

Eu mi-am dat seama de la început. Tot timpul comparam parametrii și știam că dacă facem un joc organizat și băieții se achită de sarcini, la nivelul acesta de implicare nu era nicio echipă din Liga 1. Asta ne-a dat încredere. Acela a fost startul (n.r. meciul cu Sepsi)”, a declarat Florin Maxim la FANATIK SUPERLIGA.

Mesajul special transmis la meciul cu CFR Cluj

La meciul cu CFR Cluj din Cupa României, pe care l-a transmis jucătorilor. Vorbele sale au dat foarte multă încredere echipei să treacă de ardeleni și să ajungă în finală.

“A urmat meciul cu CFR, care a luat cartonașul acela roșu în minutul 11, dar până atunci am fost echipa care a dominat. Am avut două cornere, am avut șuturi la poartă. Erau 12.000 de oameni în tribune și poate 11.950 nu credeau că putem să batem CFR-ul.

Le-am spus că dacă avem încredere în noi și avem atragem această energie asupra noastră și publicul va vedea că noi credem în ceea ce declarăm, energia asta putem să o aducem către noi și putem să îi batem. Iar asta s-a întâmplat.

Diferența nu a fost prea mare. Jucând în 10 și în prima repriză am dominat în partea stângă. Știam că Deac intra ca al doilea atacant și puteam să facem superioritate.

Jocul CFR-ului era unul solid, dar previzibil și noi ne-am achitat de sarcini și am putut să le punem probleme. Când a ieșit Tachtsidis am avut munca mai ușoară și am putut să presăm mai mult. Rezultatul a fost unul normal. Nu s-a pus problema câștigătoarei”, a mărturisit Florin Maxim la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Maxim, detalii interesante despre triumful Corvinului în Cupa României