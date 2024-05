să plece de la Corvinul Hunedoara și a luat decizia în privința acesteia. Antrenorul momentului din fotbalul românesc este dorit de mai multe echipe după ce a câștigat Cupa României.

Florin Maxim a primit ofertă să plece de la Corvinul! Ce decizie a luat antrenorul momentului din fotbalul românesc

Antrenorul formației din Liga 2 susține că a fost dorit și de alte echipe, însă nu s-a gândit la o plecare de la Hunedoara. , unde vrea să își continue cariera de tehnician.

“Nu s-a pus problema de o demitere sau o plecare în acești. Momente tensionate au fost și după ratarea promovării la Baia Mare. Eu aveam contractul pe 2 ani. Acum am semnat un contract pe 3 ani, până în 2027.

Au fost niște greșeli atunci la barajul cu Baia Mare, nu o să le spun acum. Am mers mai departe, a urmat o promovare și acum altă promovare. Sportiv am promovat, pentru că am terminat pe locul 2 în liga secundă. A trecut într-un colț de umbră acest lucru datorită acestei finale. Noi în fiecare an ne-am atins obiectivele.

Nu s-a pus problema demiterii, deși au fost și în liga a doua niște momente grele. Am pierdut acasă cu Mioveni, am pierdut în deplasare la Târgu Jiu, am făcut egal la Tunari. Au fost momente grele prin care am trecut și era normal.

Au fost perioade și perioade. Nu m-am dat la o parte de la nimic. Au fost momente în care nu am avut jucători. Nu m-am plâns, asta a fost strategia adoptată de către noi. Am trecut peste toate și am reușit să câștigăm Cupa României.

Am avut oferte și cred că vor mai fi dacă vom lucra la fel. Dar atâta timp cât mă pot dezvolta aici și am sprijinul tuturor, nu am niciun interes să plec”, a declarat Florin Maxim la FANATIK SUPERLIGA.

“Aici am exact ce are nevoie un antrenor”

Florin Maxim are încredere că va realiza lucruri importante la Hunedoara. Antrenorul celor de la Corvinul susține că este sprijinit de club și că poate să se dezvolte foarte mult la echipa cu care a câștigat și Cupa României, fiind și motivul pentru care nu vrea să plece.

“Credeți-mă că au fost cazuri când o echipă a fost luată din liga a 4-a și promovată cu același antrenor, în Germania și în mai multe locuri. Eu mă simt foarte bine, mă dezvolt și am susținere totală. Exact ce are nevoie un antrenor”, a mai pus antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara la FANATIK SUPERLIGA.

