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Florin Maxim (45 de ani) a vorbit după eșecul suferit de Corvinul Hunedoara contra Universității Craiova (0-1) despre zvonurile legate de interesul FCSB. De asemenea, tehnicianul hunedorenilor a analizat înfrângerea contra campioanei și a anunțat că echipa sa nu își va mai disputa meciurile de pe propriul teren la Arad.

Ce a declarat Florin Maxim despre interesul FCSB-ului

Florin Maxim nu a dorit să confirme dacă a primit o ofertă de la FCSB și a subliniat faptul că nu ar fi putut să lucreze la formația „roș-albastră”, deoarece nu deține licența PRO. „Și dacă a existat (n.r. ofertă de la FCSB), nu cred că e cazul să dezbatem. La mine era simplu. Nu aveam licență, nu puteam să stau pe bancă, nu se punea problema să plec, chiar dacă am sau nu ofertă, nu are rost să mai discutăm.

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Nu pot să plec și să fiu într-o situație penibilă, deși poate s-ar fi putut găsi o soluție, să am pe cineva în staff cu licență PRO și eu să fiu trecut ca și antrenor secund. Am plecat pe acest drum, am făcut niște greșeli, nu m-am înscris la cursurile PRO, o să-mi aștept rândul. Nu sunt condiționat de timp în meseria mea.

Eu pot să antrenez în sezonul viitor doar Corvinul, neavând licență PRO. (n.r. ai fi putut colabora cu un patron ca Gigi Becali?) N-are rost să facem supoziții, nu știu. Dacă aș fi în situațiile respective, aș putea oferi un răspuns concret”, a afirmat antrenorul Corvinului la .

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Florin Maxim a analizat meciul Corvinul – Universitatea Craiova 0-1

Corvinul nu a reușit să profite de ocaziile create în meciul contra Craiovei și a suferit primul eșec pe teren propriu după promovarea în SuperLiga. a analizat . „Era frumos pentru noi să nu pierdem, dar așa e fotbalul. Vorbeam înainte că trebuie să învățăm din greșelile pe care le facem. Azi am primit un gol mult prea ușor. Începutul de joc a fost puțin timid, dar una peste alta sunt mulțumit de cum a arătat echipa.

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Avem limitele noastre, avem doar 9 jocuri în Liga 1, am jucat și contra campioanei, și contra lui Dinamo. Am făcut niște meciuri bune, din care trebuie să învățăm. Am avut posibilitățile noastre în spatele apărării lor. Au existat niște spații pe care le-am speculat bine, am avut 4-5 situații bune de a marca, dar dacă nu marchezi contra echipelor de calibru ai de suferit. N-a fost să fie. Meciul următor…”, a declarat tehnicianul. Corvinul ocupă locul 10 în SuperLigă după eșecul contra campioanei, însă ar putea fi depășită de Oțelul sau Universitatea Cluj, formații care se vor înfrunta luni.

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Corvinul nu va mai juca la Arad în SuperLiga

Corvinul nu poate juca pe propria arenă, care va fi demolată pentru a face loc unui nou stadion. În acest context, nou-promovata și-a disputat până acum meciurile de pe teren propriu la Arad, însă după pauza internațională va juca pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. „(n.r. a fost ultimul meci al Corvinului la Arad?) Da, sută la sută!

Se lucrează la gazon (n.r. pe stadionul din Petroșani) Sincer, știam de dinainte că va fi doar o chestiune de timp. Era important pentru noi să ținem echipa în județ. Sunt deplasările cam lungi până la Arad, facem 3 ore și nu e ușor pentru fanii noștri. La Petroșani va rămâne echipa până când se va face stadionul de la Hunedoara”, a spus Florin Maxim. Primul meci pe care Corvinul îl va juca la Petroșani va fi cel cu FC Voluntari, care se va juca în jurul datei de 10 octombrie.