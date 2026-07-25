Florin Maxim, acces de furie din cauza arbitrajului de la Farul – Corvinul 2-0: „Nu suntem idioți!”

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Florin Maxim s-a dezlănțuit după ce Corvinul a pierdut primul meci în SuperLiga. Nou-promovata a fost învinsă la Ovidiu, scor 0-1, de Farul Constanța. Antrenorul „corbilor” a dat vina pe arbitrajul brigăzii lui Vlad Băban.

Florin Maxim acuză arbitrajul după Farul – Corvinul 2-0

Vlad Băban a enervat pe toată lumea la partida dintre Din teren, „centralul” ieșean a luat două decizii, ambele în defavoarea Farului. , colegii săi din camera VAR. Cei doi au văzut două faze care i-au scăpat inexplicabil lui Băban, pe care l-au chemat la monitor să le corecteze.

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Este vorba despre faza din minutul 51, când Ion Cărăruș a fost eliminat direct după ce i-a dat un picior în piept lui Răzvan Tănasă, și faza din minutul 56, când echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a primit un penalty după faultul lui Abualnadi asupra lui Sylvestre. Inițial, „centralul” dictase simulare, deși faultul a fost câte se poate de clar.

La finalul partidei, hunedorenii au avut și ei nemulțumiri. Florin Maxim, antrenorul Corvinului, consideră că primul gol al Farului ar fi trebuit anulat pe motiv de ofsaid. Reluările TV au dovedit însă cu nu are dreptate. În plus, Maxim a cerut și penalty pentru un presupus henț comis de jucătorii Farului în minutul 90 la scorul de 1-0.

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„Vrem și noi să vedem dacă a fost sau nu ofsaid la primul gol al Farului. Că nu suntem idioți! Acum am recunoscut că a fost penalty, mie mi se pare că la primul gol a fost ofsaid. Merităm să vedem și noi o linie. Nu am văzut nicio reluare la TV. Avem noi! A filmat ofițerul nostru de presă meciul. Ca să nu mai zic de cornerul de la final, când a bătut Ronaldo Deaconu. Îi sare clar mingea din mână!”, a tunat Florin Maxim, după Farul – Corvinul 1-0.

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Cum a comentat Maxim gestul golănesc al lui Ion Cărăruș

Florin Maxim a fost pus să comenteze și faza din minutul 51, când Ion Cărăruș a văzut direct cartonașul roșu. Mijlocașul moldovean l-a lovit cu talpa în piept pe Răzvan Tănasă și a fost eliminat doar după intervenția VAR. „Nu discut asta azi. Discut cu el mâine, nu acum la nervi. Știe și el că a greșit, dar nu e un moment pe care îl voiam la meciul ăsta. Asta e”, a adăugat antrenorul hunedorenilor.

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Tehnicianul Corvinului a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ioan Ovidiu Sabău, antrenor pe care îl consideră un model. „Nu s-a schimbat deloc (n.r – Sabău). Am avut șansa să joc contra lui la Centenarul nostru, la Hunedoara. Era într-o formă de invidiat și este un antrenor de la care eu am învățat multe.

Mie mi se pare că arătăm bine. Am început puțin mai jos, dar cred că am reglat lucrurile după pauză. Păcat că am luat acel cartonaș roșu. În repriza a doua consider că am fost mai curajoși. Sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine de la un meci la altul”, a conchis Maxim.