Florin Maxim, analiză la rece după eșecul cu Rapid. Cum i-a anihilat pe Moruțan și pe Stojilkovic

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Florin Maxim (45 de ani), tehnician care o pregătește pe Corvinul Hunedoara din 2021, a făcut o analiză la rece a partidei bune pe care nou-promovata a prestat-o în Giulești, contra Rapidului lui Daniel Pancu (49 de ani). Două piese fundamentale ale gazdelor, Olimpiu Moruțan (27 de ani) și Filip Stojilkovic (26 de ani) au fost blocați total în meciul de sâmbătă, 17 octombrie.

Florin Maxim, antrenorul Corvinului, analizează prestația echipei sale în meciul cu Rapid: „Până la penalty nu ne-au supus vreunei presiuni”

În meciul din etapa a 12-a a campionatului intern, Rapid a suferit mult cu nou-promovata Corvinul Hunedoara. Locul 2 din SuperLiga nu a avut niciun corner timp de 90 de minute, iar posesia a aparținut oaspeților, 54% la 46%. De asemenea, echipa lui Florin Maxim a avut 14 șuturi spre poartă, față de doar 9 ale giuleștenilor. Gazdele au „învins” la capitolul șuturi cadrate și, bineînțeles, unde contează cel mai mult, la goluri, 2-0.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul hunedorenilor a făcut o analiză a partidei de sâmbătă seara. Întrebat dacă este de părere că de „adormire” a adversarului, prin cedarea inițiativei în prima repriză, și apoi printr-o replică mai ofensivă după pauză, Florin Maxim a spus: „Nu cred că ne-au surprins. Nici măcar în a doua repriză. Poate unii au văzut altceva. Eu zic că l-am anihilat bine pe Moruțan. A fost acea scăpare a liniei de fund, dar a fost ofsaid (n.r. golul lui Kamara, minutul 35, anulat de VAR).

În rest, nu-mi aduc aminte de vreo fază în prima repriză. A doua repriză, până la acea greșeală la penalty, nu știu dacă ne-au supus unei presiuni. Dar o strategie probabil au avut. A fost singura echipă care ne-a lăsat deliberat terenul. Nu prea am avut spațiu în spatele lor. Probabil au văzut că suntem o echipă bună pe tranziția pozitivă, o echipă care cere bine mingile în spatele apărării. Au stat tot timpul cu pasul înapoi. Au jucat bine partitura lor”, spune tehnicianul.

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Florin Maxim, mulțumit de faptul că echipa sa i-a anihilat pe Moruțan și pe Stojilkovic

„Creierul” Olimpiu Moruțan și omul de gol Filip Stojilkovic au fost oamenii care au decis în bună măsură partida Rapidului din etapa trecută de SuperLiga, acel 4-3 de pe Cluj Arena cu Universitatea. Spre deosebire de meciul contra „Șepcilor Roșii”, cele două piese ale lui Daniel Pancu nu au mișcat deloc contra Corvinului. Antrenorul Florin Maxim admite că elevii săi s-au achitat bine de sarcini din acest punct de vedere.

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„(n.r. L-ai citit bine pe Moruțan, că . Iar Stojilkovic a avut foarte puține atingeri de balon în tot meciul) Așa este. Rapidul n-a avut corner pe Giulești. Eu zic că și noi am avut un meci bun, în care greșelile au făcut diferența. În momente de acest gen, o echipă care se bate la obiective mai are astfel de scăpări, cum e Rapidul anul acesta. E o echipă solidă din toate punctele de vedere. A avut poate un meci mai puțin reușit, dar au reușit să câștige. Așa că n-am ce să le spun. Cât despre Moruțan, eu zic că l-am citit bine”, afirmă Maxim.

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După ce a spart gheața din penalty (minutul 61), Rapid a părut mai dezinvoltă, iar același Dobre a dublat avantajul trupei lui Pancu, în minutul 76. Florin Maxim admite că acolo s-a jucat meciul. „Da, așa este. S-au descătușat. E și greu să nu pui presiune cu un astfel de public în spate. După golul marcat, și noi am făcut pasul în spate, apoi am reglat-o, dar a venit a doua greșeală. O centrare pe jos din lateral, noi eram om pe om. Am și discutat lucrul acesta, că vor juca mingi în spate. În prima repriză au avut la fel. Apoi, în a doua repriză au finalizat cu gol”, adaugă antrenorul Corvinului.