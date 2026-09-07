Sport

Florin Maxim, antrenor la FCSB?! Reacția exclusivă a lui Gigi Becali

Florin Maxim a fost dat drept posibil înlocuitor al lui Marius Baciu la FCSB. Gigi Becali a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK. Ce spune omul de afaceri.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
07.09.2026 | 16:46
Florin Maxim antrenor la FCSB Reactia exclusiva a lui Gigi Becali
breaking news
Florin Maxim, în locul lui Marius Baciu la FCSB? Gigi Becali rupe tăcerea: „Habar n-am de niciun Maxim!”
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Viitorul lui Marius Baciu pe banca FCSB pare din ce în ce mai nesigur. Se pare că Gigi Becali s-a decis să provoace o undă de șoc la echipă și să schimbe antrenorul. Omul de afaceri a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre varianta Florin Maxim.

Florin Maxim, în locul lui Marius Baciu la FCSB? Gigi Becali rupe tăcerea: „Habar n-am de niciun Maxim!”

GSP a anunțat că Marius Baciu va pleca de la FCSB, iar înlocuitorul ales de Gigi Becali pentru a prelua banca tehnică a echipei din Capitală ar fi Florin Maxim. Tehnicianul se află în prezent sub contract cu Corvinul Hunedoara, echipă pe care a promovat-o în SuperLiga și pe care a dus-o în preliminariile cupelor europene, deși evolua în liga secundă.

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Conform sursei menționate anterior, Florin Maxim nu are clauză de reziliere în contractul cu Corvinul Hunedoara, iar dacă părțile ajung la un acord, antrenorul ar putea ajunge la FCSB. Ar fi o variantă care ar putea fi pe placul Peluzei Nord, întrucât tehnicianul nu are un trecut la rivalele din Capitală, Rapid și Dinamo, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Ianis Zicu.

Florin Maxim la FCSB?! Gigi Becali a reacționat imediat

FANATIK l-a contactat pe Gigi Becali, iar omul de afaceri a declarat că nu a luat în calcul această soluție. Patronul formației din Capitală a anunțat că viitorul lui Marius Baciu pe banca FCSB se va decide după următoarele două meciuri, cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova. „Habar n-am de niciun Maxim! Nu știu nimic de niciun Maxim la FCSB”, a spus Becali în exclusivitate pentru site-ul nostru.

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Rămâne de văzut cine va fi, până la urmă, alesul latifundiarului din Pipera. În ultimele zile s-a vorbit intens despre posibilitatea ca Ianis Zicu sau Marius Șumudică să vină la FCSB în locul lui Marius Baciu. Rând pe rând, însă, variantele au picat.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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