Florin Maxim anunță cea mai mare nebunie de la Corvinul: „Sperăm să trecem de grupe”. De ce a refuzat ofertele din Superliga

Drumul european al Corvinului Hunedoara a debutat cum nu se putea mai bine pentru așteptările unei echipe de eșalon secund. Hunedorenii s-au calificat în turul doi al Conference League, după ce .

Florin Maxim, anunț nebunesc la FANATIK SUPERLIGA!

Tehnicianul celor de la Corvinul Hunedoara speră la un obiectiv complet nebun pentru formația de eșalon secund. Florin Maxim spune că are încredere că băieții lui pot ajunge chiar în grupele Conference League. În manșa tur a turului 2 din Conference League, , și menține vii șansele de calificare.

„Eu, împreună cu băieții și conducerea, sperăm să trecem și de grupe. Vedem ce putem obține. Va fi puțin dificil. Suntem pregătiți, am fost și anul trecut numeric mai puțini. Ne-a ferit Dumnezeu de accidentări.Am dus-o din trei în trei zile.

N-a fost simplu să o ducem pe două fronturi. A fost de mare ajutor sistemul de monitorizare. Au început să creadă că parametrii lor sunt acolo, dacă nu, stau mai bine decât mulți jucători de Liga 1. Ei stau bine din punctul ăsta de vedere.

[..] Cine mă limitează pe mine și pe jucători, și pe toată lumea? Așa am pornit, de la începutul campionatului trecut în Cupa României. Ne-am și desenat pe calendarul nostru cupa și data desfășurării.

Ne-am dorit, am făcut pașii corecți, ne-a și ieșit. Și șansa ține și cu oamenii care fac ceva în sensul acela. Am ajuns la ora 1 la Hunedoara, am terminat antrenamentul. Băieții s-au trezit de dimineață, facem niște lucruri să ni se poată întoarce“, a spus Florin Maxim.

Ofertele curg pe numele lui Florin Maxim

Florin Maxim a recunoscut că a primit numeroase oferte, dar un motiv l-a făcut să renunțe la orice pentru Corvinul. Tehnicianul are o legătură emoțională puternică cu clubul, întrucât acolo a debutat la seniori în al doilea eșalon.

”Să știți că au fost aceste, să le spunem oferte. Încă simt că pot să fac niște lucruri aici. Nu sunt doar susținut, sunt mai mult decât susținut. Am convingerea că putem face niște lucruri, și o să mă tot dezvolt în continuare.

Chiar n-am luat în continuare o ofertă sau plecarea mea. Eu, credeți-mă, aici am debutat la seniori în Liga 2. Dacă n-ar fi fost chestia asta care să mă lege sentimental poate îmi era mai ușor să mă despart.

Și în primul an, când am ratat promovarea, cred că ați putea să faceți un exercițiu de imaginație, să va puneți în sufletul meu o zi. A fost o presiune pe care mi-am indus-o și am luat-o personal. Am mai și promovat cu Șelimbăr, dar..“, a mai spus Florin Maxim, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Își menține Corvinul vedetele de Liga 1?

„Dacă noi am trecut de un tur în Europa League, orice este posibil. Poate cu un parcurs mai lung în cupele europene, vor veni și niște bani și ne vom permite să îi ținem. Nu se știe nimic niciodată. Vedem. Lucrurile sunt în mișcare la fotbal, vedem“, a mai adăugat tehnicianul.

“VAL DE OFERTE!” DEZVALUIRILE lui Florin Maxim, ANTRENORUL MOMENTULUI | Corvinul - Rijeka 0-0