Florin Maxim anunță evenimentul anului la Castelul Corvinilor din Hunedoara! „Ducem Cupa României acolo”.

Corvinul Hunedoara a reușit surpriza și a intrat în istoria fotbalului românesc. , la loviturile de departajare, în fața celor de la Oțelul Galați. Deși a fost condusă de 2 ori, formația din Liga 2 a dat dovada de caracter. Corvinul a reușit să revină de fiecare dată prin golurile marcate de Marius Coman și Antonio Manolache.

Florin Maxim anunță evenimentul anului la Castelul Corvinilor din Hunedoara

Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul, a vorbit despre evenimentul anului care va avea loc în Hunedoara. Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul formației din Liga 2 a dezvăluit că va avea loc o petrecere la Castelul Corvinilor, iar echipa sa a fost invitată să aducă cupa.

„Încă nu ne-am petrecut. Am ajuns la casa de cultură din Hunedoara. Am ajuns acolo în jurul orei 3:30. Am stat alături de fanii noștri care ne-a au fost alături pe tot acest parcurs. Am stat o ora, după am mers fiecare acasă.

Eu am dormit de la 6 până la 8:30. Aseară am reușit să dorm mai bine. Astăzi va avea loc o petrecere pentru jucători. Avem o masă unde o să stăm toți. Mâine, la fel, va avea loc o petrecere la castel. Moto-ul nostru a fost să aducem cupa la caste și uite că s-a întâmplat.

Va fi noaptea muzeelor. Este un eveniment internațional. Ne bucurăm că putem să ducem cupa la castel. La 3:30 am ajuns în Hunedoara și au fost în piață cam 3.000 de suporteri care ne-au așteptat” a dezvălui Florin Maxim la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO.

Prima reacție a lui Florin Maxim după ce Corvinul a câștigat Cupa României Betano: „Am simțit că e momentul nostru”

Corvinul Hunedoara a reușit să intre în istoria fotbalului românesc după succesul din finala Cupei României. , și-a comparat propria echipă cu Real Madrid datorită efortului depus de jucătorii săi pe durata competiției.

„Am simțit o energie pe tot parcursul competiției. Am simțit că e momentul nostru. Nu a fost simplu, cu toate echipele pe care le-am întâlnit. Dacă nu ne dădea nimeni nicio șansă cu Sepsi, cu CFR nici măcar.

A venit și meciul cu Voluntari în care plecam cumva favoriți. În momentul în care Voluntari a egalat, am vrut să nu ne pierdem echilibrul.

Îmi place să cred că suntem o echipă echilibrată Oamenii au nevoie de acea energie și încredere pe care să le-o aloci. Trebuie să învățăm din fotbalul mare.

Real Madrid suferă până în ultimul minut și câștigă, eu cred că tot din această cauză. Au și au avut susținere și simt că pot întoarce în orice moment”, a declarat Florin Maxim la finalul partidei cu Oțelul Galați.

