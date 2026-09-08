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Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara, a vorbit în premieră despre posibilitatea ca, în viitor, să antreneze FCSB. Tehnicianul a dat de înțeles că, dacă i s-ar oferi șansa, crede că ar putea face față presiunii venite din partea lui Gigi Becali. Pentru moment, însă, este concentrat pe proiectul început la Corvinul.

Florin Maxim, unul dintre antrenorii la care Gigi Becali s-a gândit pentru a-l înlocui pe Baciu

Informațiile indicau că tehnicianul Corvinului ar putea fi o variantă pentru formația lui Gigi Becali. Clubul din Hunedoara a reacționat rapid și a emis un comunicat oficial. Corvinul a transmis că Maxim rămâne la echipă și va continua proiectul început în urmă cu cinci ani. Antrenorul are contract până în 2029.

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Oficialul FCSB a explicat că Maxim nu deține Licența Pro și, din acest motiv, nu poate deveni antrenorul principal al roș-albaștrilor. Tehnicianul are dreptul să o pregătească pe Corvinul în SuperLiga în acest sezon datorită unei derogări primite după promovare, însă aceasta este valabilă doar pentru clubul hunedorean.

Florin Maxim nu se teme de provocarea FCSB! Cum vede colaborarea cu Gigi Becali

Florin Maxim a vorbit acum despre acest subiect și a precizat că toată atenția sa este îndreptată către proiectul de la Hunedoara. Tehnicianul a enumerat și câteva dintre motivele pentru care FCSB ar putea reprezenta o oportunitate importantă pentru un antrenor. Maxim consideră că ar putea face față inclusiv presiunii care există la clubul lui Gigi Becali.

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„FCSB e un club special, unde dacă ai rezultate poți pleca mai departe. Acolo știi ce ai, cele mai bune condiții din țară. Ai un grup extraordinar, niște oameni profesioniști lângă tine. Eu nu cred că patronul de la FCSB nu și-ar dori același lucru, echipa lui să performeze. Eu cred că își dorește același lucru.

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Dacă ești pregătit și poți să o duci, e indicat să alegi FCSB, că ai tot ceea ce-ți dorești. De la oameni competenți alături de tine, condiții, bani la timp, expunere, tot ce vrei. Depinde de tine ca om, ca antrenor, dacă poți să duci acele critici.

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Ai avea nevoie de FCSB ca antrenor și ai putea să reușești. Cum a reușit Gâlcă, a reușit Reghe, chiar și Oli la început. Peste tot, oamenii care sunt în conducere, nu că te trag la răspundere, dar trebuie să ai un dialog. Până la urmă sunt și ei implicați. La FCSB e mult mai la vedere lucrul acesta. Se vede totul.

De-aia și noi trebuie să fim mai clari în ceea ce ne dorim în fotbalul românesc. În două meciuri, dacă o echipă joacă bine, ne dorim promovarea sau titlul. Dacă două meciuri nu-ți ies lucrurile, suntem slabi și dăm pe toată lumea afară”, a declarat Florin Maxim, conform .