Florin Maxim, dezamăgit după Corvinul Hunedoara – Astana 1-2: „E meteahna noastră. Sper să învățăm din asta”. Ce spune despre calificare

Chiar dacă , Corvinul Hunedoara a fost învinsă de Astana, scor 1-2, în prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Calificarea se va decide la returul de pe 15 august, din Kazahstan.

Analiza lui Florin Maxim după Corvinul Hunedoara – Astana 1-2: „E meteahna noastră”

După , Florin Maxim, antrenorul Corvinului, s-a arătat dezamăgit de greșelile făcute de elevii săi dar este încrezător în calificare în continuare.

„Nu am explicații pentru ce s-a întâmplat. Nu îmi găsesc cuvintele. Trebuie să ajung în vestiar să le cer o părere și jucătorilor pentru ce s-a întâmplat.

Ei au făcut bine tranziția pozitivă. Știau că jucăm acasă și ne vom desface. Au avut răbdare, ne-au așteptat. Noi le-am oferit mingea și nu am reușit să ieșim în întâmpinare. Am luat primul gol, apoi al doilea. Mi s-a părut că am fost incapabili să jucăm.

Ulterior am avut o tresărire de orgoliu, dar în a doua repriză nu am arătat bine deloc. Vom merge în Kazahstan pentru a juca și pentru a încerca să ne calificăm în play-off. Chiar cred că putem.

În a doua repriză au urcat foarte mult fundașii laterali, au schimbat sistemul și au trecut în 4-3-3. Au avut unele accelerări cu care ne-au și surprins. La jocul fără minge am fost incapabili să ieșim în întâmpinare și am primit două goluri foarte ușoare. E meteahna noastră”, a declarat Florin Maxim.

Florin Maxim speră ca jucătorii săi să învețe din manșa tur cu Astana și să nu mai repete greșelile și în duelul de săptămâna viitoare, din Kazahstan.

„E frustrant că le dăm timp, să nu putem să ieșim în întâmpinare. Sper să învățăm din asta și să mergem mai departe. Toată lumea ne dădea drept favoriți, dar dacă te uiți prin lotul lor au 12 internaționali în componență.

Au știut să simtă jocul și au punctat. Nu pot să spun că m-au surprins, au fost mai pragmatici. Eu cu asta am rămas. După pauză nu am putut să punem piciorul pe minge. N-am cuvinte!

Efectiv nu am cuvinte după începutul reprizei a 2-a. Nu vreau să par imprentinent. Nu putem să pierdem o minge la 80 de metri de poartă și să ne luam gol. Este o problemă a noastră, avem tendința să ne retragem și să lăsăm adversarul”, a mai declarat Florin Maxim, după Corvinul – Astana 1-2.

Antonio Manolache, autorul golului, rămâne încrezător în calificare

Antonio Manolache, autorul golului marcat de Corvinul, consideră că rezultatul de astăzi poate fi întors în Kazahstan și că este nevoie ca elevii lui Florin Maxim să alerge mai mult în retur.

„Noi am intrat foarte motivați. La pauză am zis că putem să mai înscriem, dar s-a văzut că au fost echipa mai bună în a doua repriză. Da, s-a simțit lipsa de experiență în cupele europene. Nu știu ce s-a întâmplat, v-am spus, sunt foarte supărat.

A doua repriză nu am arătat nimic, nu ne-a ieșit nimic. Suntem totuși încrezători că mergem acolo și putem să ne calificăm. Sincer, nu știu ce să cred despre faptul că au fost superiori.

Am făcut un meci bun în prima repriză, i-am simțit mai slabi decât noi și în dueluri, dar în a doua repriză s-a văzut experiența. Totuși, dacă nu mă înșel, au 12 jucători de națională.

Cred că trebuie să alergăm mai mult, să muncim, să fim concentrați pe tot parcursul meciului, pentru că partida durează 90 de minute, nu doar 45”, a declarat Antonio Manolache, după Corvinul – Astana 1-2.