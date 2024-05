Florin Maxim, discuție clară cu Adi Mutu înainte să-l demită de la CFR Cluj: „Nu-mi place să insist. Eu merg pe principiile mele“

Florin Maxim a fost invitatul special al lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre meciul șoc din Cupa României cu CFR Cluj. Emisiunea poate fi văzută pe website, live, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

Discuție înainte de meci cu Adrian Mutu

Tehnicianul Corvinului Hunedoara a discutat cu Adrian Mutu, chiar la antrenamentul oficial. Florin Maxim s-a arătat rezervat după meciul în care hunedorenii i-au umilit pe CFR, scor 4-0, și doar i-a strâns mâna lui Adrian Mutu.

„A fost foarte fair-play și înainte. Înainte cu o zi aveam antrenamentul după ei. Normal, a fost un antrenament închis, dar având prieteni acolo, Panin, Bilasco, am intrat în ultimele 10 minute. Exersau lovituri de la 11 metri.

Am avut o discuție cu ei. Nu exersau, așa facem și noi. Finalul de antrenament le aparține jucătorilor, 5-10 minute. Am avut o discuție cu Adi, e un antrenor tânăr, cu dorința de afirmare, cu principiile lui.

Am discutat 10-15 minute cu o zi înainte. În ziua jocului, la fel, după meci nu mai erau multe de spus. Nici mie nu îmi place să insist. Am mers, am dat mâna civilizat, cum am făcut și cu Dorinel.

Indiferent de rezultat, eu merg pe principiile mele și trebuie să dăm mâna, să ne respectăm. Doar așa putem să îndreptăm lucrurile. E un act de civilizație, până la urma urmei. Ne uităm în fotbalul mare, președinții stau alături. La noi s-au separat și trebuie să ne aliniem și noi“, a spus Florin Maxim, în exclusivitate.

Minunea Corvinul Hunedoara

Florin Maxim a reușit o minune cu formația de eșalon secund, cu care . Hunedorenii s-au impus împotriva Oțelului Galați, la loviturile de departajare, unde .

Campania din Cupa României a început în al treilea tur al preliminariilor Cupei României, unde au trecut de Jiul Petroșani, scor 4-1. În play-off, hunedorenii au trecut de Csikszereda Miercurea Ciuc, viitoarea adversară a lui Dinamo, scor 4-2.

Grupele Cupei României a adus-o în fața hunedorenilor pe Chindia Târgoviște, pe care i-au învins cu 2-0. Sepsi Sfântu Gheorghe a fost răpusă și ea de Corvinul, scor 1-0, iar Progresul Pecica a plecat cu un scor de tenis, 6-0.

În fazele eliminatorii, Corvinul Hunedoara a trecut umilitor de CFR Cluj, scor 4-0. În semifinalele competiției, hunedorenii au trecut de proaspăt-retrogradata FC Voluntari, scor 3-1 și au ajuns în finală.

Florin Maxim, discuție clară cu Adi Mutu înainte să-l demită de la CFR Cluj