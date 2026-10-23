Sport

Florin Maxim, după 0-3 cu U Cluj: „Dacă n-ai văzut meciul, e umilință!”

Flaviu Popa
23.10.2026 | 23:59
Florin Maxim dupa 03 cu U Cluj Daca nai vazut meciul e umilinta
ULTIMA ORĂ
Florin Maxim înainte de meciul cu U Cluj
Florin Maxim este un antrenor supărat după înfrângerea echipei sale Corvinul Hunedoara cu Universitatea Cluj, scor 0-3. Tehicianul spune că și-a certat jucătorii după meci.
ADVERTISEMENT

Florin Maxim recunoaște superioritatea Universității Cluj, un adversar care s-a lăsat dominat, dar care a lovit pe contraatac și a câștigat cu 3-0. Cu toate acestea, Corvinul a lăsat o impresie bună, în ciuda faptului că punctele au plecat spre Cluj-Napoca.

Florin Maxim a analizat înfrângerea Corvinului Hunedoara cu Universitatea Cluj, scor 0-3

„Dacă n-ai văzut meciul, poți spune că a fost o umilință. Trebuie să învățăm să fim mai ancorați în Liga 1. În Liga 2 făceam la fel, eram o echipă care juca, dar ne expuneam. Atunci rezolvam fazele, ne mai ajutau și adversarii prin lipsa lor de calitate. Acum ne-au pedepsit. Din jumătate de ocazie, Lukic a transformat în gol. La a doua, la fel. Apoi facem fault și stăm toți, nu ne retragem. E de râs, cumva.

ADVERTISEMENT

Trebuie să remediem aceste lucruri. A fost un joc bun, o primă repriză bună, puteam să intrăm în joc. U Cluj, chiar vorbeam cu mister, a fost o echipă care a primit multe goluri. I-am ajutat și noi. Măcar dacă am fi rămas la 1-1, arăta altfel jocul. A fost o echipă care a suferit cu noi, dar ne-au prins pe contraatacuri. Noi, după primele patru-cinci cornere din prima repriză, am fost incapabili să facem măcar un fault. Din cornerul nostru duceau mingea până la poarta noastră”, și-a început discursul Maxim la Digi Sport.ro.

Ce își reproșează Florin Maxim? Antrenorul Corvinului a vorbit despre schimbările făcute în meci

Florin Maxim își reproșează anumite schimbări în meciul cu Universitatea Cluj, însă a remarcat cum jucătorii săi nu au momentan experiența necesară să se lupte cu adversari de calibru. „Probabil m-am grăbit cu cele două schimbări la pauză, dar nu le-am făcut pentru că Roger și Albu au jucat slab. A fost vorba despre pregătirea fizică. Albu n-a mai jucat de atâta timp, Roger vine după o accidentare la gambă. Voiam să am opțiuni.

ADVERTISEMENT
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24.ro
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției

Avem de învățat cu toții. Mergem mai departe, ne odihnim, avem un meci intens în Cupă. Sunt jucători cu calitate. Vorbeam și despre Rapid, la fel, un joc de așteptare. Ne-au prins și ne-au marcat exact cum pregătisem să evităm. Dobre a avut acea ocazie, pe mingea aceea scoasă, iar în repriza a doua ne-au marcat gol.

ADVERTISEMENT
Lovit de Anamaria Prodan în fața tuturor, a recunoscut: ”Mă felicit, sincer, pe...
Digisport.ro
Lovit de Anamaria Prodan în fața tuturor, a recunoscut: ”Mă felicit, sincer, pe cuvânt!”

Nu putem da vina doar pe portar. Greșeala a fost colectivă. Iacob putea să oprească singur faza. Am greșit cu toții. Poate că, în momentul în care colegul tău este în luptă cu atacantul, nu ieși dacă nu comunici. N-a comunicat. Sunt un antrenor care se aprinde. La pauză le-am spus anumite lucruri, la final la fel”, a completat antrenorul Corvinului.

ADVERTISEMENT
Cristiano Bergodi a lămurit subiectul plecării de la U Cluj: „Am fost direct...
Fanatik
Cristiano Bergodi a lămurit subiectul plecării de la U Cluj: „Am fost direct cu președintele, am vorbit trei ore!”
„Parcă am jucat cu Barcelona!” Jovo Lukic, uluit după victoria cu Corvinul
Fanatik
„Parcă am jucat cu Barcelona!” Jovo Lukic, uluit după victoria cu Corvinul
„Te crucești, nu altceva”. Fotbalistul Craiovei care l-a uimit pe Pavel Badea în...
Fanatik
„Te crucești, nu altceva”. Fotbalistul Craiovei care l-a uimit pe Pavel Badea în acest sezon
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor'
iamsport.ro
Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!