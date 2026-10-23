Florin Maxim, după 0-3 cu U Cluj: „Dacă n-ai văzut meciul, e umilință!”

Florin Maxim recunoaște superioritatea Universității Cluj, un adversar care s-a lăsat dominat, dar care a lovit pe contraatac și a câștigat cu 3-0. Cu toate acestea, Corvinul a lăsat o impresie bună, în ciuda faptului că punctele au plecat spre Cluj-Napoca.
„Dacă n-ai văzut meciul, poți spune că a fost o umilință. Trebuie să învățăm să fim mai ancorați în Liga 1. În Liga 2 făceam la fel, eram o echipă care juca, dar ne expuneam. Atunci rezolvam fazele, ne mai ajutau și adversarii prin lipsa lor de calitate. Acum ne-au pedepsit. Din jumătate de ocazie, Lukic a transformat în gol. La a doua, la fel. Apoi facem fault și stăm toți, nu ne retragem. E de râs, cumva.
Trebuie să remediem aceste lucruri. A fost un joc bun, o primă repriză bună, puteam să intrăm în joc. U Cluj, chiar vorbeam cu mister, a fost o echipă care a primit multe goluri. I-am ajutat și noi. Măcar dacă am fi rămas la 1-1, arăta altfel jocul. A fost o echipă care a suferit cu noi, dar ne-au prins pe contraatacuri. Noi, după primele patru-cinci cornere din prima repriză, am fost incapabili să facem măcar un fault. Din cornerul nostru duceau mingea până la poarta noastră”, și-a început discursul Maxim la Digi Sport.ro.
Florin Maxim își reproșează anumite schimbări în meciul cu Universitatea Cluj, însă a remarcat cum jucătorii săi nu au momentan experiența necesară să se lupte cu adversari de calibru. „Probabil m-am grăbit cu cele două schimbări la pauză, dar nu le-am făcut pentru că Roger și Albu au jucat slab. A fost vorba despre pregătirea fizică. Albu n-a mai jucat de atâta timp, Roger vine după o accidentare la gambă. Voiam să am opțiuni.
Avem de învățat cu toții. Mergem mai departe, ne odihnim, avem un meci intens în Cupă. Sunt jucători cu calitate. Vorbeam și despre Rapid, la fel, un joc de așteptare. Ne-au prins și ne-au marcat exact cum pregătisem să evităm. Dobre a avut acea ocazie, pe mingea aceea scoasă, iar în repriza a doua ne-au marcat gol.
Nu putem da vina doar pe portar. Greșeala a fost colectivă. Iacob putea să oprească singur faza. Am greșit cu toții. Poate că, în momentul în care colegul tău este în luptă cu atacantul, nu ieși dacă nu comunici. N-a comunicat. Sunt un antrenor care se aprinde. La pauză le-am spus anumite lucruri, la final la fel”, a completat antrenorul Corvinului.