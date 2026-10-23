Florin Maxim, după 0-3 cu U Cluj: „Dacă n-ai văzut meciul, e umilință!”

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Florin Maxim recunoaște superioritatea Universității Cluj, un adversar care s-a lăsat dominat, dar care a lovit pe contraatac și a câștigat cu 3-0. Cu toate acestea, Corvinul a lăsat o impresie bună, în ciuda faptului că punctele au plecat spre Cluj-Napoca.

Florin Maxim a analizat înfrângerea Corvinului Hunedoara cu Universitatea Cluj, scor 0-3

„Dacă n-ai văzut meciul, poți spune că a fost o umilință. Trebuie să învățăm să fim mai ancorați în Liga 1. În Liga 2 făceam la fel, eram o echipă care juca, dar ne expuneam. Atunci rezolvam fazele, ne mai ajutau și adversarii prin lipsa lor de calitate. Acum ne-au pedepsit. Din jumătate de ocazie, Lukic a transformat în gol. La a doua, la fel. Apoi facem fault și stăm toți, nu ne retragem. E de râs, cumva.

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Trebuie să remediem aceste lucruri. A fost un joc bun, o primă repriză bună, puteam să intrăm în joc. U Cluj, chiar vorbeam cu mister, a fost o echipă care a primit multe goluri. I-am ajutat și noi. Măcar dacă am fi rămas la 1-1, arăta altfel jocul. A fost o echipă care a suferit cu noi, dar ne-au prins pe contraatacuri. Noi, după primele patru-cinci cornere din prima repriză, am fost incapabili să facem măcar un fault. Din cornerul nostru duceau mingea până la poarta noastră”, și-a început discursul Maxim la Digi Sport.ro.

Ce își reproșează Florin Maxim? Antrenorul Corvinului a vorbit despre schimbările făcute în meci

Florin Maxim își reproșează anumite schimbări în meciul cu Universitatea Cluj, însă a remarcat cum jucătorii săi nu au momentan experiența necesară să se lupte cu adversari de calibru. „Probabil m-am grăbit cu cele două schimbări la pauză, dar nu le-am făcut pentru că Roger și Albu au jucat slab. A fost vorba despre pregătirea fizică. Albu n-a mai jucat de atâta timp, Roger vine după o accidentare la gambă. Voiam să am opțiuni.

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Avem de învățat cu toții. Sunt jucători cu calitate. Vorbeam și despre Rapid, la fel, un joc de așteptare. Ne-au prins și ne-au marcat exact cum pregătisem să evităm. Dobre a avut acea ocazie, pe mingea aceea scoasă, iar în repriza a doua ne-au marcat gol.

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. Greșeala a fost colectivă. Iacob putea să oprească singur faza. Am greșit cu toții. Poate că, în momentul în care colegul tău este în luptă cu atacantul, nu ieși dacă nu comunici. N-a comunicat. Sunt un antrenor care se aprinde. La pauză le-am spus anumite lucruri, la final la fel”, a completat antrenorul Corvinului.