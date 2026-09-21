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La finalul meciului Oțelul Galați – Corvinul Hunedoara 2-3, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 10 din SuperLiga, ultima de dinainte de pauza competițională generată de partidele echipelor naționale, Florin Maxim (45 de ani) a confirmat că urmează ca echipa sa să se mute la Petroșani, pentru a-și juca acolo meciurile considerate pe teren propriu.

Florin Maxim a făcut anunțul așteptat de suporteri la finalul meciului Oțelul – Corvinul 2-3

Până acum, de la promovarea în prima ligă, hunedorenii au fost nevoiți să evolueze la Arad, întrucât la ei în oraș urmează să fie construit un stadion nou. „Greu! Cred că aveam nevoie de o victorie de genul ăsta. Știam că va fi greu pe terenul Oțelului. Am reușit să le marcăm celor de la Oțelul trei goluri, ceea ce nu a reușit nicio echipă. Rapid, cele din față au marcat câte un gol. Mă bucură victoria, chiar aveam nevoie. Până acum, am jucat bine, dar nu am fost productivi, acum s-a întâmplat.

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Dacă eram mai liniștiți, puteam să închidem jocul mai repede. Parcă ne-a speriat puțin rezultatul. Ne-am retras de multe ori, am făcut 60 de metri între atacant și linia de fund, dar este bine că s-a terminat așa. Au fost goluri frumoase, goluri meritate. Aveau nevoie jucătorii de aceste reușite.

Ca echipă, mă repet, cel mai important este că am obținut cele trei puncte. Ne mutăm la Petroșani, suntem mai aproape de oamenii noștri din județ, care pot veni în număr mai mare la stadion. Vom fi o echipă bună a campionatului”, a declarat la flash-interviu la finalul meciului

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Cui i-a dedicat Florin Maxim victoria

De asemenea, antrenorul Corvinului a vorbit cu această ocazie și despre un eveniment special din familia sa, mai exact despre ziua de naștere a tatălui său: „E prematur să vorbim despre poziții, dar jocul e bun. Băieții trec peste meciuri și acumulăm puncte. De-asta îmi era teamă… Am jucat bine și la Petrolul, și acasă cu Craiova, dar n-am obținut nimic și este frustrant. Astăzi am făcut un joc de deplasare, băieții care au intrat au făcut-o extraordinar de bine. Chiar sunt fericit pentru această victorie. Tatăl meu face mâine 70 de ani și chiar mi-a spus să-i fac cadou o victorie. Mă bucur.

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Vom avea trei zile libere, nu ne permitem mai mult. Mi-aș fi dorit să le dau mai multe zile libere, mai ales că noi am fost plecați și la meciurile de acasă, uneori am stat și după meciuri și jucătorii n-au avut zile libere. Au trei zile libere și apoi ne întâlnim la Hunedoara pentru antrenament”.