Florin Maxim, euforic după ce Corvinul Hunedoara a câștigat Cupa României Betano: „Am simțit că e momentul nostru”. Ce a spus despre participarea în Europa League

Finala de la Sibiu s-a decis la loviturile de departajare. , după ce s-a impus la penalty-uri în fața Oțelului.

Florin Maxim, după ce Corvinul a câștigat Cupa României Betano: ”Am simțit că e momentul nostru”

După partida de la Sibiu, Florin Maxim a vorbit despre performața realizată de Corvinul Hunedoara și a comparat efortul depus de elevii săi cu cel al lui Real Madrid din meciurile de UEFA Champions League.

”Trebuie să crezi ca să obții ceva. Noi am crezut de când a început competiția pentru că era singurul trofeu pe care puteam pune mâna. Am simțit o energie pe tot parcursul competiției. Am simțit că e momentul nostru.

Nu a fost simplu, cu toate echipele pe care le-am întâlnit. Dacă nu ne dădea nimeni nicio șansă cu Sepsi, cu CFR nici măcar. A venit și meciul cu Voluntari în care plecam cumva favoriți.

A fost o presiune pe noi și pe mine, recunosc. În momentul în care Voluntari a egalat, am vrut să nu ne pierdem echilibrul. Îmi place să cred că suntem o echipă echilibrată. Ați văzut și azi că au avut crampe cred că din minutul 75, dar o finală așa se câștigă: să treci peste durere și să continui.

Astăzi soarta a fost de partea noastră. Secretul este încrederea pe care le-o acordăm jucătorilor. Bradu este din primul an cu noi, Lefter la fel. Am simțit că e momentul lui. Am suferit împreună, a avut și el presiune.

Eu cred în antrenorul cu portarii, îl văd cât muncește. Detaliile tehnice sunt puse la punct. Oamenii au nevoie de acea energie și încredere pe care să le-o aloci. Trebuie să învățăm din fotbalul mare.

Real Madrid suferă până în ultimul minut și câștigă, eu cred că tot din această cauză. Au și au avut susținere și simt că pot întoarce în orice moment”, a declarat Florin Maxim.

Corvinul Hunedoara aștaptă să primească acceptul pentru a evolua în Europa League

Chiar dacă câștigă dreptul de a evolua în tururile preliminare din Europa League, Corvinul nu este sigură de participare.

Hunedorenii așteaptă răspunsul UEFA pentru a vedea dacă vor juca în cupele europene. Antrenorul Florin Maxim deja s-a gândit la ce fotbaliști poate aduce pentru a avea un lot competitiv pentru a doua competiție intercluburi din Europa.

”Ne-am gândit la o listă cu jucătorii pe care să îi aducem pentru Europa League pentru că nu avem un buget foarte mare. Mai vin ceva fonduri din partea UEFA, sper să putem completa lista.

Nu pun presiune pe conducerea clubului. Știu care este bugetul, ne-am descurcat toți acești ani. Nu putem să întindem plapuma. Mai ales că anul ăsta, cel târziu anul viitor, va începe construcția stadionului, nu putem cere mai mult”, a mai declarat Florin Maxim.

Florin Maxim, euforic după ce Corvinul a învins-o pe Oțelul: ”Nu pot să vă explic, dar 100% am simțit că vom câștiga”

După partida disputată pe stadionul Municipal din Sibiu, Florin Maxim a declarat că era sigur de câștigarea trofeului și crede că energia suporterilor a contat pentru evoluția jucătorilor din finală.

”Eu cred în aceste energii. Suporterii ne-au transmis energia lor și la meciurile de acasă și acum. Au fost mereu cu noi. A avut Tănase acea ocazie pe bara a doua, a dat în plasa laterală.

Simțeam cumva că trebuie să stăm în picioare pentru că vom câștiga. Nu pot să vă explic, dar 100% am simțit că vom câștiga”, a mai adăugat Florin Maxim.