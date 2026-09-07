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„Meme” le-a reamintit fanilor că Florin Maxim nu are licența PRO, acesta fiind primul motiv pentru care antrenorul Corvinului nu va ajunge acum la FCSB. În al doilea rând, Florin Maxim a pornit un proiect ambițios la Corvinul și sunt șanse minime ca antrenorul să fie lăsat să plece pe cale amiabilă.

Florin Maxim are ZERO șanse să ajungă la FCSB în acest moment. Meme Stoica a explicat motivul

Drept dovadă și comunicatul transmis de club. Inclusiv primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a intervenit și a anunțat că nu se pune problema ca Florin Maxim să plece de la Corvinul Hunedoara.

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„Trebuie spus, din capul locului, că am discutat, în urmă cu câteva luni, cu Florin Maxim şi mi-a spus, în repetate rânduri, că nu are de gând să plece la alt club, ba mai mult, m-a asigurat de faptul că va merge mai departe cu proiectul nostru, atâta vreme cât are susţinerea noastră. Iar el ştie că are toată încrederea noastră, pentru că face parte dintr-o poveste, care trebuie să meargă mai departe cu el!

Indiferent de banii care se oferă unui om, consider că un cuvânt dat este mai presus de orice, tocmai de aceea, conducerea clubului ştie că nu îşi poate pune semnătura pe nici o înţelegere care să însemne despărţirea de Florin Maxim. Să nu uităm, el este şi Cetăţean de Onoare al oraşului, dar şi al judeţului şi are, repet, toată încrederea tuturor celor implicaţi în acest proiect”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

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Mihai Stoica susține și el acest punct de vedere și nu-l vede pe Maxim să abandoneze un proiect ambițios care funcționează bine. „ . El (n.r. Gigi Becali) a spus clar că nu știe cine e Maxim. Știa doar că e bun, că așa îi zice lumea. Toată lumea l-a înnebunit. Deja a apărut o știre că, cică, era rezolvată mutarea. Îți dai seama? Omul ăla dezvoltă acolo un proiect de cinci ani de zile. E un antrenor care mie îmi place foarte mult. A jucat la Steaua. Chiar face ceva acolo”, a declarat Stoica în direct la TV Prima Sport.

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Florin Maxim nu are licența PRO, deci nu poate antrena pe FCSB. Antrenorul rămâne la Corvinul

Mai mult, Mihai Stoica le reamintește fanilor că Florin Maxim nu are licența PRO, deci nu are cum să antreneze pe FCSB. „Este ziua Maxim pentru unii care nu înțeleg. Florin Maxim nu are licența PRO, din ce știu eu. Poți să antrenezi echipa pe care ai promovat-o, ai o dispensă, dar nu poți antrena altă echipă. Oamenii ar trebui să se documenteze. Pricepere e greu să ai. Nu e eligibil pentru FCSB.

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Maxim trebuie să își ia licența PRO. și nu e înscris la Licența PRO. Cred că e mult mai scumpă de 5.000 de euro. Cred că PRO-ul costă 10.000 de euro. Noi nu putem să aducem antrenor fără licență. La noi s-au dat toate exemplele. A fost și cu Rădoi. Mirel nu avea voie să antreneze la noi, dar după aceea a putut fi selecționer”, a completat oficialul celor de la FCSB. Așadar, cel puțin pentru moment, cazul Maxim la FCSB nu mai există.