Corvinul Hunedoara își continuă parcursul european de vis, joi, 25 iulie, ora 20:00. Câștigătoarea Cupei României în prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar al UEFA Europa League. Florin Maxim a studiat-o în amănunt pe vicecampioana Croației și a ajuns la o concluzie.

Florin Maxim, analiză complexă înainte de Corvinul – Rijeka: „Au o echipă solidă, reactivă”

, scor 4-2 la general. „Corbii” au o misiune mult mai dificilă în turul 2 preliminar. Rijeka, vicecampioana Croației, are un lot evaluat de Transfermarkt.com la 37,9 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, a făcut dezvăluiri despre croați la conferința de presă premergătoare meciului. „O echipă care s-a bătut la campionat până în ultima etapă, o echipă bună.

Am urmărit-o cât am putut în meciurile amicale, plus câteva meciuri din campionat. Ne așteaptă un meci dificil pentru că este o echipă tânără, cu o medie de vârstă undeva la 24 de ani și 7 luni. O echipă care promovează tineri.

ADVERTISEMENT

Au o echipă solidă, o echipă reactivă, dar avem și noi armele noastre și sperăm să facem un joc bun. Va fi un meci cu totul altfel. O echipă care știe ce are de făcut după recuperarea balonului. O echipă cu talie, care poate pune probleme la fazele fixe, dar acum am spus-o, au și ei punctele lor slabe pe care sperăm să le speculăm”, a declarat Florin Maxim.

Florin Maxim, încrezător înainte de Corvinul – Rijeka: „Cred cu tărie că putem face o figură frumoasă. S-ar putea să avem un plus”

Florin Maxim a trecut în revistă avantajele pe care Corvinul Hunedoara le are în meciul tur cu Rijeka. Antrenorul „corbilor” își pune speranțele în sprijinul fanilor români care vor fi prezenți în tribune la Sibiu.

ADVERTISEMENT

Totodată, Corvinul Hunedoara se află deja la al 4-lea meci oficial al sezonului, în timp ce Rijeka va bifa la Sibiu primul meci oficial al stagiunii. „Vom juca primul meci acasă, trebuie să fim echilibrați.

Rijeka știe să absoarbă presiunea adversarului, știe să sufere ca echipă, știe să pună probleme. Am studiat-o foarte bine și se pliază în funcție de adversar. Vreau să cred cu tărie că putem să facem o figură frumoasă.

ADVERTISEMENT

Suporterii vin la fiecare meci și noi suntem datori să le răsplătim încrederea, suportul. Nu avem nicio problemă din acest punct de vedere, toată lumea este aptă. Sper să fiu inspirat în alegerea primului 11. Vom avea nevoie de toți jucătorii să fie 100%.

Aici s-ar putea să avem noi un plus. Jucăm acasă, suntem la al patrulea meci oficial. Asta s-ar putea să conteze. Nu e foarte simplu să vii din perioada de pregătire și să intri direct într-un meci oficial, un meci în deplasare.

Cu suportul publicului noi trebuie să fim liniștiți și să ne ținem de plan”, au fost cuvintele lui Florin Maxim. Corvinul Hunedoara – Rijeka va putea fi urmărit la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.