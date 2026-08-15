Florin Maxim l-a citit pe Marius Șumudică înainte de Corvinul – CFR Cluj: „Este renumit în acest sens”

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, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Primul meci al tehnicianului instalat proaspăt în Gruia este în deplasare cu Corvinul, formația revelație pregătită de Florin Maxim. Antrenorul hunedorenilor știe deja la ce să se aștepte din partea lui „Șumi”.

Florin Maxim, în gardă înainte de duelul cu Marius Șumudică în meciul Corvinul – CFR Cluj

Sosirea lui Marius Șumudică la formația proaspăt eliminată din Conference League poate produce un șoc în rândurile feroviarilor clujeni. Corvinul e pusă în gardă, dar Florin Maxim (45 de ani), care antrenează de 5 ani formația de sub furnale, spune că nu se teme de acest lucru. „Nu știu cât de mult va putea Șumudică să își pună ideile în practică într-o singură zi. Cred că CFR-ul va fi pregătită la acest meci tot de Rus și Hoban”, a declarat Maxim în exclusivitate pentru FANATIK.

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„Cu toate acestea, CFR are jucători cu experiență, care pot trece peste acest moment. Au capacitatea să își revină, au arătat-o și în Giulești, când au avut ocazii la 3-1 împotriva Rapidului”, a adăugat Maxim privind-o pe noua formație din primul eșalon care

Adevărata schimbare pe care Marius Șumudică o poate face imediat la CFR Cluj în viziunea lui Florin Maxim

Există, totuși, un aspect care se poate schimba în ceea ce privește atmosfera din lotul lui CFR Cluj. În opinia lui Maxim, Șumudică poate schimba vestiarul la nivel motivațional. „Șumudică este renumit în acest sens, îi poate motiva pe jucători. Este un antrenor foarte bun, însă eu mă gândesc la ce trebuie să facem noi. Dacă vom lua cele mai bune decizii în timpul jocului, ne putem impune”, a mai spus „Max”.

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Decizie de ultim moment în tabăra Corvinului înainte de meciul cu CFR Cluj

După ce au avut 2.000 de suporteri cu FK Csikszereda (scor 3-0) și 1.200 cu Sepsi Sf. Gheorghe (1-1) în tribunele , șefii hunedorenilor au redus prețul la bilete. Acestea vor costa acum 30, 40 respectiv 50 de lei, deși exista o înțelegere la startul campionatului ca ele să fie identice cu cele de la UTA, și anume 50, 70 și 90 de lei. Din octombrie, Corvinul a anunțat că se va muta la Petroșani, mai aproape de casă, odată cu finalizarea lucrărilor la gazonul stadionului „Petre Libardi” din Valea Jiului.

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