Florin Maxim, mesaj special pentru Marius Șumudică după 3-0 cu CFR Cluj: „Sigur o să-și revină”

Florin Maxim și-a felicitat jucătorii pentru victoria cu 3-0, însă l-a încurajat și pe Marius Șumudică, antrenor care pare să aibă o misiune imposibilă la Cluj. CFR are mari probleme financiare, peste 10 jucători au depus memorii la FIFA pentru a pleca de la echipă, în timp ce patronul Neluțu Varga ar fi acceptat într-un final să bage echipa în insolvență.
De asemenea, antrenorul celor de la Corvinul a anunțat că este convins că cei de la CFR Cluj își vor reveni și vor arăta altfel în următoarele etape, chiar dacă la Cluj-Napoca se vorbește tot mai des despre insolvență.
„Sper să ne ducem planul stabilit în vestiar, la antrenamente. Nu avem presiune, ei trebuie să facă meciuri bune, să atragă atenția. Astăzi ne-a ieșit, țin să felicit și felicit echipa adversă, ne-a reprezentat în Europa. Știm și noi cum e să ai deplasări lungi. Țin să-i felicit, sigur o să-și revină”, a declarat Florin Maxim.
Maxim mai spune că visează ca echipa sa să ajungă pe un loc de play-off, chiar dacă unii specialiști nu consideră că lotul Corvinului ar fi suficient de valoros pentru a ajunge la acest nivel înalt.
„Au un antrenor bun acum care a dovedit asta (n.r. Marius Șumudică). La meciurile precedente am avut multe șuturi, i-am încurajat pe toți să facă asta. Antrenăm șuturile. Mergem mai departe, mergem la hotel, apoi avem o deplasare lungă, la Baia Mare.
Antrenăm apoi meciul cu UTA. Lucrăm fazele fixe, dacă s-a văzut, Djokovic nu prea vedea mingea. Le-am spus să-i trimită mingi lui Manolache. E cu noi din Liga 3, a pus umărul alături de noi la câștigarea unui trofeu.
De dorit, ne dorim, cine ne poate opri (n.r. să se califice în play-off). Ne antrenăm, la fel cum o fac și celelalte echipe. Trebuie să prindă încredere”, a declarat Florin Maxim.