Sport

Florin Maxim, mesaj special pentru Marius Șumudică după 3-0 cu CFR Cluj: „Sigur o să-și revină”

Marius Șumudică a debutat cu stângul pe banca celor de la CFR Cluj, după 0-3 cu Corvinul, însă Florin Maxim a vorbit frumos despre antrenorul clujenilor, care ar putea redresa echipa în câteva etape.
Flaviu Popa
17.08.2026 | 05:40
Florin Maxim mesaj special pentru Marius Sumudica dupa 30 cu CFR Cluj Sigur o sasi revina
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Florin Sandu Maxim in meciul de fotbal dintre FC Botosani si Corvinul Hunedoara, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul Municipal din Botosani, luni 10 august 2026.
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Florin Maxim și-a felicitat jucătorii pentru victoria cu 3-0, însă l-a încurajat și pe Marius Șumudică, antrenor care pare să aibă o misiune imposibilă la Cluj. CFR are mari probleme financiare, peste 10 jucători au depus memorii la FIFA pentru a pleca de la echipă, în timp ce patronul Neluțu Varga ar fi acceptat într-un final să bage echipa în insolvență.

Florin Maxim crede că Marius Șumudică poate să redreseze echipa, dar are nevoie de timp

De asemenea, antrenorul celor de la Corvinul a anunțat că este convins că cei de la CFR Cluj își vor reveni și vor arăta altfel în următoarele etape, chiar dacă la Cluj-Napoca se vorbește tot mai des despre insolvență.

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„Sper să ne ducem planul stabilit în vestiar, la antrenamente. Nu avem presiune, ei trebuie să facă meciuri bune, să atragă atenția. Astăzi ne-a ieșit, țin să felicit și felicit echipa adversă, ne-a reprezentat în Europa. Știm și noi cum e să ai deplasări lungi. Țin să-i felicit, sigur o să-și revină”, a declarat Florin Maxim.

Florin Maxim îl încurajează pe Marius Șumudică la finalul meciului Corvinul – CFR Cluj 3-0

Maxim mai spune că visează ca echipa sa să ajungă pe un loc de play-off, chiar dacă unii specialiști nu consideră că lotul Corvinului ar fi suficient de valoros pentru a ajunge la acest nivel înalt.

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„Au un antrenor bun acum care a dovedit asta (n.r. Marius Șumudică). La meciurile precedente am avut multe șuturi, i-am încurajat pe toți să facă asta. Antrenăm șuturile. Mergem mai departe, mergem la hotel, apoi avem o deplasare lungă, la Baia Mare.

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Antrenăm apoi meciul cu UTA. Lucrăm fazele fixe, dacă s-a văzut, Djokovic nu prea vedea mingea. Le-am spus să-i trimită mingi lui Manolache. E cu noi din Liga 3, a pus umărul alături de noi la câștigarea unui trofeu.

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De dorit, ne dorim, cine ne poate opri (n.r. să se califice în play-off). Ne antrenăm, la fel cum o fac și celelalte echipe. Trebuie să prindă încredere”, a declarat Florin Maxim.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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