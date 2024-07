Corvinul Hunedoara nu a reușit să se ridice la același nivel cu prestația din din Ungaria, scor 4-0. Așadar, după ce au pierdut la returul de la Sibiu, scor 0-2, Florin Maxim s-a arătat nemulțumit de jocul elevilor săi.

Florin Maxim, nemulțumit după returul de la Sibiu cu Paksi: “Mi-e puțin ciudă”

Tehnicianul de 43 de ani . Așadar, Florin Maxim s-a arătat nemulțumit după ce echipa sa a pierdut returul de la Sibiu cu Paksi.

Chiar și așa, cu 4-2 la general, Corvinul Hunedoara a reușit să mai facă un pas în Europa League. Așadar, în turul 2 preliminar, trupa lui Maxim se va duela cu vicecampioana Croației, Rijeka.

“A fost probabil și teama de succes. Le mulțumesc băieților pentru ce au făcut în tur, dar a fost o diferență foarte mare între acel meci și cel de azi. E normal să ieși mai temător când ai ce apăra, dar am crezut că teama asta va trece. Mi-e puţin ciudă, am fost puţin temători.

Am început meciul jos, au trecut primele minute, i-am închis, apoi au venit fazele noastre bune. Pe construcție, pot să zic că am fost inexistenți, de asta îmi pare rău. Nici adversarul nu a fost într-o formă extraordinară. Sunt mai mult decât fericit, acum un an promovam din Liga 3.

Nu am știut să reacționăm după gol. Dacă vă amintiți, le-am dat mingea adversarilor. Sper să tragem o învățătură. Sunt momente când trebuie să ții de plan.

Știam că vor juca cu doi atacanți, că trebuie să strângem mai mult. E grav că nu a reacționat nimeni după gol. Trebuia să fim mai departe de poartă imediat după reluare.

Din meciul ăsta avem doar de învățat, rămânem cu o calificare. Rijeka este un adversar de un alt calibru. Au pierdut campionatul în ultimele două etape.

Sunt fotbaliști cu cote și salarii foarte mari. Ne apărăm șansa și încercăm să face o dublă manșă bună“, a spus Florin Maxim, la .

Sergiu Buș, reacție înainte de meciul din turul 2 preliminar pentru Europa League

“Grupul face difererența. Băieții au luat și Cupa datorită acestui fapt. Cred că doar două schimbări au fost. Eu și Roger am venit în echipă. Cred că ne-am pliat pe stilul de joc al lui Max. Bineînțeles trebuie să ridicăm nivelul și trebuie să îi ajutăm pe colegii de la echipă”, a declarat Sergiu Buș după meciul cu Paksi.