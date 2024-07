Florin Maxim pune presiune pe FRF, după victoria cu Paksi, și îi cere lui Răzvan Burleanu să-l lase să promoveze în Superliga: „Ar trebui să ne dea derogare”

Corvinul Hunedoara a pornit ca din puşcă în primul tur preliminar din Europa League. , în primul meci european din istoria echipei.

Florin Maxim pune presiune după victoria cu Paksi: “Poate FRF va da o derogare”

La final, antrenorul Florin Maxim , spunând că speră la o derogare prin care Corvinul Hunedoara să aibă drept de promovare în SuperLiga în sezonul viitor:

ADVERTISEMENT

“Am analizat foarte bine Paksi. Azi am fost echipa mai bună, ne-a ieșit absolut totul. Am fost mai implicați în joc. Am avut și situațiile mai clare.

Pe lângă golurile marcate, cred că am mai avut câteva ocazii și asta spune multe despre o echipă care joacă în deplasare. Am transferat mulți jucători, dar în primul 11 nu am schimbat foarte mult.

ADVERTISEMENT

Noi aveam dreptul de promovare, dar nu ne garanta nimeni că promovăm. Încă mai sunt speranțe. Poate FRF va da o derogare să ne permită să ne batem la promovare.

Staff-ul meu un staff tânăr, eu sunt tânăr, avem o echipă tânără și vrem să mergem cât mai departe. Vrem să facem lucruri frumoase”, a declarat Florin Maxim după meci.

ADVERTISEMENT

Lupu a dat un hattrick: “Ne așteaptă un meci foarte greu la Sibiu”

Marius Lupu a marcat un hattrick și a luat mingea acasă. Atacatul Corvinului a declarat că lucrurile nu sunt gata şi urmează un retur foarte dificil la Sibiu:

„Dedic toate cele trei goluri familiei mele și copilului care trebuie să se naște în august. Pentru noi nu a fost o surpriză. Aici ne este locul, am muncit și cu Oțelul.

ADVERTISEMENT

Am jucat cu mască pentru că la meciul cu CFR din „sferturi” mi-am rupt nasul și trebuie să joc minimum 6 luni cu mască. Acum ne așteaptă un meci foarte greu la Sibiu. Nu contează scorul, trebuie să scoatem un rezultat bun”, a declarat Marius Lupu la finalul meciului.