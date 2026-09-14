Sport

S-a încheiat telenovela Florin Maxim! Contract pe trei ani și clauză triplată

După toate zvonurile din ultima perioadă, Florin Maxim a semnat un contract până în 2029, iar clauza de reziliere a fost mărită substanțial! Ce urmează pentru antrenorul revelație al Corvinului Hunedoara
Ciprian Păvăleanu
14.09.2026 | 14:00
Sa incheiat telenovela Florin Maxim Contract pe trei ani si clauza triplata
ULTIMA ORĂ
Florin Maxim a semnat prelungirea contractului cu Corvinul Hunedoara. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

În căutare de antrenor, Florin Maxim ar fi putut reprezenta o variantă bună pentru FCSB, însă Gigi Becali a recunoscut că nici măcar nu îl cunoaște. În urma presupuselor interese, Corvinul Hunedoara a decis să-i prelungească contractul antrenorului și să-i tripleze clauza de reziliere.

Florin Maxim a semnat prelungirea contractului cu Corvinul Hunedoara

Corvinul Hunedoara este una dintre surprizele plăcute ale acestui început de sezon. Echipa lui Florin Maxim, care în urmă cu doi ani uimea fotbalul din România după ce câștiga Cupa României și trecea de primul tur preliminar din Europa League, deși era o formație de Liga a 2-a, a adunat multe puncte pentru o nou-promovată, iar în acest moment se află în clasament peste echipe precum Oțelul, CFR Cluj, UTA sau U Cluj.

ADVERTISEMENT

În semn de respect, hunedorenii i-au oferit o prelungire de contract pe 3 ani, până în 2029, iar pentru a se asigura că vor încasa o sumă importantă în cazul în care cineva dorește cu ardoare să-l transfere i-au triplat clauza de reziliere, de la 100.000 de euro la 300.000 de euro, conform Digi Sport.

Inițiativa a fost luată de primarul Dan Boboutanu! Ce spune Bogdan Apostu, impresarul lui Maxim

Bogdan Apostu, impresarul lui Florin Maxim, a explicat că inițiativa de a-i prelungi contractul antrenorului de la Corvinul a venit din partea primarului din Hunedoara, Dan Boboutanu, care a propus și mărirea clauzei de reziliere: „La inițiativa domnului primar Dan Boboutanu și a conducerii clubului Corvinul, care ne-au propus mărirea clauzei de reziliere de la 100.000 la 300.000 de euro, am discutat cu Max și această propunere a fost acceptată pe loc, în spirit de solidaritate cu un club special și cu niște oameni speciali, cei care conduc astăzi Corvinul. Așadar, începând de astăzi, Florin Maxim va avea o clauză de reziliere în cuantum de 300.000 de euro și un contract valabil încă trei ani cu Corvinul, până în vara anului 2029.

ADVERTISEMENT
Cum îți dai seama dacă telefonul ar putea fi urmărit. Semnele și setările...
Digi24.ro
Cum îți dai seama dacă telefonul ar putea fi urmărit. Semnele și setările pe care trebuie să le verifici

Ceea ce se realizează la Hunedoara de către municipalitate este impresionant. Pe lângă construcția noului stadion, este gata încă un teren de iarbă nou-nouț, două terenuri sintetice pentru academie, plus o nouă bază sportivă care este în curs de amenajare. Ca atare, Florin Maxim are toate premisele să construiască ceva durabil la Hunedoara și să rămână impregnat și mai puternic în istoria acestui club”, a declarat Bogdan Apostu pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
La 9 ani de la retragere, Cătălina Ponor a spus totul despre Octavian...
Digisport.ro
La 9 ani de la retragere, Cătălina Ponor a spus totul despre Octavian Bellu
A ascultat de ultimul sfat primit de la Mircea Lucescu și a dat...
Fanatik
A ascultat de ultimul sfat primit de la Mircea Lucescu și a dat Italia pe Polonia! Ioan Vermeșan și-a explicat decizia: „Mi-a pus câteva întrebări”
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de...
Fanatik
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
Sorin Grindeanu, vinovatul principal în viziunea lui Mitică Dragomir: „Lași țara ăstora!?”
Fanatik
Sorin Grindeanu, vinovatul principal în viziunea lui Mitică Dragomir: „Lași țara ăstora!?”
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Fără dubii! A spus ce echipă va deveni campioana SuperLigii în 2027: 'Se...
iamsport.ro
Fără dubii! A spus ce echipă va deveni campioana SuperLigii în 2027: 'Se vede'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!