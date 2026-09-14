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În căutare de antrenor, Florin Maxim ar fi putut reprezenta o variantă bună pentru FCSB, însă În urma presupuselor interese, Corvinul Hunedoara a decis să-i prelungească contractul antrenorului și să-i tripleze clauza de reziliere.

Florin Maxim a semnat prelungirea contractului cu Corvinul Hunedoara

. Echipa lui Florin Maxim, care în urmă cu doi ani uimea fotbalul din România după ce câștiga Cupa României și trecea de primul tur preliminar din Europa League, deși era o formație de Liga a 2-a, a adunat multe puncte pentru o nou-promovată, iar în acest moment se află în clasament peste echipe precum Oțelul, CFR Cluj, UTA sau U Cluj.

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În semn de respect, hunedorenii i-au oferit o prelungire de contract pe 3 ani, până în 2029, iar pentru a se asigura că vor încasa o sumă importantă în cazul în care cineva dorește cu ardoare să-l transfere i-au triplat clauza de reziliere, de la 100.000 de euro la 300.000 de euro, conform

Inițiativa a fost luată de primarul Dan Boboutanu! Ce spune Bogdan Apostu, impresarul lui Maxim

Bogdan Apostu, impresarul lui Florin Maxim, a explicat că inițiativa de a-i prelungi contractul antrenorului de la Corvinul a venit din partea primarului din Hunedoara, Dan Boboutanu, care a propus și mărirea clauzei de reziliere: „La inițiativa domnului primar Dan Boboutanu și a conducerii clubului Corvinul, care ne-au propus mărirea clauzei de reziliere de la 100.000 la 300.000 de euro, am discutat cu Max și această propunere a fost acceptată pe loc, în spirit de solidaritate cu un club special și cu niște oameni speciali, cei care conduc astăzi Corvinul. Așadar, începând de astăzi, Florin Maxim va avea o clauză de reziliere în cuantum de 300.000 de euro și un contract valabil încă trei ani cu Corvinul, până în vara anului 2029.

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Ceea ce se realizează la Hunedoara de către municipalitate este impresionant. Pe lângă construcția noului stadion, este gata încă un teren de iarbă nou-nouț, două terenuri sintetice pentru academie, plus o nouă bază sportivă care este în curs de amenajare. Ca atare, Florin Maxim are toate premisele să construiască ceva durabil la Hunedoara și să rămână impregnat și mai puternic în istoria acestui club”, a declarat Bogdan Apostu pentru sursa citată.