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Corvinul Hunedoara este neînvinsă în ultimele 5 runde din SuperLiga. După remizele cu Sepsi, FC Botoșani și UTA și succesul spectaculos cu CFR Cluj, echipa antrenată de Florin Maxim (45 de ani) a obținut un nou rezultat important, 1-1 cu Dinamo. Tehnicianul și portarul Codruț Sandu (20 de ani), fotbalist împrumutat la Corvinul chiar de Dinamo, au reacționat după partida disputată la Arad.

Ce a declarat Florin Maxim după Corvinul – Dinamo 1-1

Corvinul a condus-o pe Dinamo cu 1-0 după reușita lui Renato Espinosa, iar „câinii” au egalat în partea secundă prin Mamoudou Karamoko. Formația pregătită de Nuno Campos a avut mai multe ocazii mari de a intra în avantaj, însă hunedorenii au rezistat și au ajuns la 5 meciuri consecutive fără eșec. Antrenorul Florin Maxim a tras concluziile la finalul jocului.

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„Am avut două situații bune înainte să luăm golul, am luat gol din aut, trebuie să remediem cât mai repede acea relaxare. În rest, nu am ce să le reproșez băieților. Mă bucur că acumulăm puncte și experiență. Am întâlnit o echipă bună astăzi, dar ne-am ridicat la așteptări. Am produs un fotbal bun, n-am stat pe jos să tragem de timp. Una peste alta, sunt mulțumit. Se putea mai mult, dar e un punct și trebuie să mergem mai departe”, a spus tehnicianul, conform , după .

Acesta a vorbit și despre nivelul arătat de fotbaliștii săi în acest sezon. „Îi facem pe jucători să conștientizeze că se poate, ei au crescut zi de zi cu mine, sunt mulți jucători care și-au ridicat nivelul, dar din punctul meu de vedere pot mai mult. Aici trebuie să ne setăm puțin mental. Armstrong nu cred că e mai rapid sau aleargă 5 kilometri mai mult decât Neacșa sau Pîrvulescu, dar setarea mentală îl face să fie jucătorul cu încredere, cu personalitate”, a spus Florin Maxim.

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Fotbalistul împrumutat de Dinamo la Corvinul i-a blocat pe „câini” în meciul direct

Titular în poarta celor de la Corvinul în meciul disputat sâmbătă la Arad a fost . Acesta a avut 5 intervenții pe parcursul jocului și a contribuit la rezultatul pozitiv obținut de Corvinul. „L-am tratat ca pe oricare alt meci, am vrut să joc bine şi mă bucur că am reuşit. Prima repriză a fost bine, am deschis scorul, am controlat, în a doua au fost peste noi, din păcate atât am putut de la această partidă.

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Nu pot spune că a fost ceva diferit faţă de Liga 2 când am debutat în prima ligă. Aici am primit încredere şi le mulţumesc pentru asta. Ne-am pregătit foarte bine în presezon, credem în continuare că o să facem o figură foarte frumoasă. Nu mă gândesc la întoarcerea la Dinamo, trăiesc prezentul, mă gândesc la ce fac la Corvinul Hunedoara şi la ce am de făcut la Corvinul”, a spus portarul de 20 de ani.