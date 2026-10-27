Florin Maxim știe cine avansează în sferturile Cupei după Corvinul – Rapid 0-0: „Sunt favorite!”

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Corvinul a jucat marți seară pe teren propriu cu Rapid Partida s-a încheiat 0-0, însă Florin Maxim consideră că, după ultima rundă, cele două formații vor merge garantat în faza sferturilor.

Florin Maxim, mulțumit de elevii săi după Corvinul – Rapid 0-0

Florin Maxim, cel care din campionat, a fost mulțumit de rezultatul partidei cu Rapid, echipă care . Tehnicianul hunedorenilor este încântat de prestațiile jucătorilor săi, deși își dorea mai mult de la acest meci. Maxim a mai spus și că stilul echipei sale este extrem de vizibil, indiferent de partidă și a lăudat capacitatea fizică a elevilor săi. „E un început pentru noi. Ne doream victoria, dar e un rezultat care ne menține în curs. Pe alocuri sunt mulțumit, ne doream mai mult, dar atât s-a putut.

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Am avut 2-3 situații în care puteam să finalizăm, trebuia să întoarcem centrările, dar am insistat cu centrările în fața porții unde ei aveau trei fundași centrali. Meciurile seamănă la noi pentru că facem aceleași lucruri, indiferent de adversar, atât cât putem și cât ne lasă adversarul, dar stilul nostru se vede. Se antrenează bine. Toată lumea mă întreabă, și domnul primar, și domnul președinte, cum sunt băieții. Mereu le explic băieților de ce fac un anumit antrenament, iar ei se pregătesc bine. Din punctul ăsta de vedere, stăm bine!”, a spus inițial Florin Maxim.

Florin Maxim crede că Corvinul și Rapid merg împreună în sferturile Cupei

Ulterior, Florin Maxim a vorbit despre duelul din ultima rundă a grupelor competiției cu Poli Timișoara, despre care a spus că se va juca pe teren neutru din cauza gradului ridicat de periculozitate. El a mai spus și că echipa sa, alături de Rapid, vor face pasul împreună în faza sferturilor. „Să vedem cu Timișoara, am înțeles că vom juca la Sibiu. Este un meci cu risc, așa am înțeles. Suntem la mâna noastră. Dacă reușim să câștigăm, mergem mai departe. Eu zic că Rapid și Corvinul sunt favorite. La ce am arătat, suntem la mâna noastră ambele echipe”, a mai spus Florin Maxim după Corvinul – Rapid 0-0.

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Pentru Corvinul urmează un nou meci acasă. Echipa lui Florin Maxim primește vizita celor de la FC Argeș, într-o partidă programată sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 16:00. Meciul va conta în cadrul etapei a 14-a din campionat. Ulterior, hunedorenii întâlnesc echipa care le-a luat Supercupa în debutul sezonului 2024/2025: FCSB. Meciul cu bucureștenii se va juca sâmbătă, 7 noiembrie, de la 20:30. Partida cu Poli din ultima etapă a grupei din Cupă va avea loc tocmai pe 2 decembrie, când se vor juca toate meciurile din această rundă.