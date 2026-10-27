Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Florin Maxim știe cine avansează în sferturile Cupei după Corvinul – Rapid 0-0: „Sunt favorite!”

Mihai Dragomir, Traian Terzian
28.10.2026 | 00:35
Florin Maxim stie cine avanseaza in sferturile Cupei dupa Corvinul Rapid 00 Sunt favorite
ULTIMA ORĂ
Florin Maxim, predicție pentru finalul grupelor Cupei. Foto: Sport Pictures.
Corvinul a rezistat pe teren propriu în fața Rapidului în etapa a 2-a din grupele Cupei. Florin Maxim a spus după fluierul final al meciului numele echipelor care vor ajunge în faza sferturilor.
ADVERTISEMENT

Corvinul a jucat marți seară pe teren propriu cu Rapid în etapa a 2-a din grupele Cupei. Partida s-a încheiat 0-0, însă Florin Maxim consideră că, după ultima rundă, cele două formații vor merge garantat în faza sferturilor.

Florin Maxim, mulțumit de elevii săi după Corvinul – Rapid 0-0

Florin Maxim, cel care surprindea după meciul cu U Cluj din campionat, a fost mulțumit de rezultatul partidei cu Rapid, echipă care îl învinsese în etapa a 12-a din campionat. Tehnicianul hunedorenilor este încântat de prestațiile jucătorilor săi, deși își dorea mai mult de la acest meci. Maxim a mai spus și că stilul echipei sale este extrem de vizibil, indiferent de partidă și a lăudat capacitatea fizică a elevilor săi. „E un început pentru noi. Ne doream victoria, dar e un rezultat care ne menține în curs. Pe alocuri sunt mulțumit, ne doream mai mult, dar atât s-a putut.

ADVERTISEMENT

Am avut 2-3 situații în care puteam să finalizăm, trebuia să întoarcem centrările, dar am insistat cu centrările în fața porții unde ei aveau trei fundași centrali. Meciurile seamănă la noi pentru că facem aceleași lucruri, indiferent de adversar, atât cât putem și cât ne lasă adversarul, dar stilul nostru se vede. Se antrenează bine. Toată lumea mă întreabă, și domnul primar, și domnul președinte, cum sunt băieții. Mereu le explic băieților de ce fac un anumit antrenament, iar ei se pregătesc bine. Din punctul ăsta de vedere, stăm bine!”, a spus inițial Florin Maxim.

Florin Maxim crede că Corvinul și Rapid merg împreună în sferturile Cupei

Ulterior, Florin Maxim a vorbit despre duelul din ultima rundă a grupelor competiției cu Poli Timișoara, despre care a spus că se va juca pe teren neutru din cauza gradului ridicat de periculozitate. El a mai spus și că echipa sa, alături de Rapid, vor face pasul împreună în faza sferturilor. „Să vedem cu Timișoara, am înțeles că vom juca la Sibiu. Este un meci cu risc, așa am înțeles. Suntem la mâna noastră. Dacă reușim să câștigăm, mergem mai departe. Eu zic că Rapid și Corvinul sunt favorite. La ce am arătat, suntem la mâna noastră ambele echipe”, a mai spus Florin Maxim după Corvinul – Rapid 0-0.

ADVERTISEMENT
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu...
Digi24.ro
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația

Pentru Corvinul urmează un nou meci acasă. Echipa lui Florin Maxim primește vizita celor de la FC Argeș, într-o partidă programată sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 16:00. Meciul va conta în cadrul etapei a 14-a din campionat. Ulterior, hunedorenii întâlnesc echipa care le-a luat Supercupa în debutul sezonului 2024/2025: FCSB. Meciul cu bucureștenii se va juca sâmbătă, 7 noiembrie, de la 20:30. Partida cu Poli din ultima etapă a grupei din Cupă va avea loc tocmai pe 2 decembrie, când se vor juca toate meciurile din această rundă.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Digisport.ro
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
„Suntem acolo, ne batem la titlu!”. Andrei Nicolescu face bilanțul lui Dinamo după...
Fanatik
„Suntem acolo, ne batem la titlu!”. Andrei Nicolescu face bilanțul lui Dinamo după 13 etape din SuperLiga
Serie A, live, etapa 9. AS Roma și Como, urmăritoarele Interului lui Cristi...
Fanatik
Serie A, live, etapa 9. AS Roma și Como, urmăritoarele Interului lui Cristi Chivu, victorii uriașe pe final!
De ce mai are nevoie Rapid pentru calificarea în sferturile Cupei după 0-0...
Fanatik
De ce mai are nevoie Rapid pentru calificarea în sferturile Cupei după 0-0 cu Corvinul
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Banciu a spus cine trebuia să câștige Balonul de Aur: 'I l-aș fi...
iamsport.ro
Banciu a spus cine trebuia să câștige Balonul de Aur: 'I l-aș fi dat numai lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!