Florin Maxim știe la ce să se aștepte de la meciul Paksi FC – Corvinul: ”Este o echipă foarte arțăgoasă”

Întâlnirea din prima manșă a turului 1 preliminar din Europa League se va desfășura joi, 11 iulie, de la ora 20:00, pe pe Fehervari uti Stadion, și .

Florin Maxim, analiză înaintea partidei Paksi FC – Corvinul

După ce hunedorenii au efectuat antrenamentul oficial, antrenorul Florin Maxim a susținut conferința de presă înaintea meciului tur Paksi FC – Corvinul și a făcut o scurtă analiză a formației din Ungaria.

”Știm că întâlnim o echipă bună, care s-a clasat pe locul doi și a câștigat Cupa. Sunt o echipă unită, dar și noi avem atuurile noastre și vrem să speculăm acest lucru. Normal că te-ar bucura o victorie, dar jucăm împotriva unei echipe puternice, ce vom obține vom vedea după cele 90 de minute.

În acel meci cu FCSB au fost două capitole: prima repriză, o repriză, cea de-a doua a fost cu totul alt meci. Chiar dacă am întâlnit campioana României, am avut 4-5 situații să marcăm, eu cred că dacă am fi marcat la 1-1 ar fi decurs altfel cea de a doua parte a jocului. Îmi dă încredere pentru că am arătat consistență.

Paksi este o echipă foarte combativă, articulată, cu identitate. În finala Cupei au luat cartonaș roșu în minutul 30 și au stat în picioare împotriva lui Ferencvaros. Știam că este o echipă foarte arțăgoasă.

Ne așteaptă un meci greu pentru că acești băieți… Noi eram anul trecut în Liga 3, și-au ridicat nivelul și acum după un an de zile petrecut în Liga 2, am terminat pe locul secund, am câștigat Cupa României, deci nivelul jucătorilor a crescut, depinde doar de ei acum”, a declarat Maxim.

Maxim mai vrea un portar la Corvinul

Tehnicianul hunedorenilor a confirmat faptul că echipa sa a ales să joace în cupele europene și nu va avea drept de promovare în SuperLiga. El a anunțat și faptul că mai așteaptă un transfer în această vară.

”Să dea Dumnezeu să mergem cât mai departe în competiția europeană. Chiar nu știu. Știu că în momentul de față am ales și nu avem drept de promovare, mai departe nu știu. Mai avem în plan aducerea unui portar și o să rezolvăm cu trei portari, cum am avut până acum.

Nu putem sta în doi portari, dar am încredere mare în cei doi. Fane (n.r. – Ștefan Lefter) este un copil care a avut evoluții foarte bune, e un copil de lot național, el trebuie prin evoluțiile lui să nu mai căutăm alți portari”, a spus Florin Maxim.

Impresarul Bogdan Apostu, fost jucătorul în Ungaria la Nyiregyhaza și Diosgyor, a vorbit pentru FANATIK despre această ”dublă” și este de părere că .