Sport

Florin Niță a dat lovitura! Veste de ultimă oră despre portarul român: poate reveni în SuperLiga. Exclusiv

Florin Niță, mutare importantă. După ce a obținut o sumă importantă de bani, se poate întoarce la treabă chiar în România. Vezi pe Fanatik.ro ultimele detalii despre portarul român.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
16.10.2025 | 13:39
Florin Nita a dat lovitura Veste de ultima ora despre portarul roman poate reveni in SuperLiga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Florin Niță își continuă cariera. Portarul român poate reveni în SuperLiga. Ce se întâmplă cu el după încheierea tuturor relațiilor cu Damac. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Florin Niță, cel care a aniversat alături de soția lui 19 ani de când sunt împreună, a dat o lovitură importantă. Ce se întâmplă acum cu portarul român, rămas liber de contract după despărțirea de Damac.

ADVERTISEMENT

Florin Niță a dat lovitura. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu portarul român

Florin Niță a evoluat în sezonul 2024-2025 pentru formația saudită Damac. Contractul său cu echipa a ajuns la final în vara acestui an, iar cele două părți au mers astfel pe drumuri diferite. Portarul de 38 de ani a dat însă o lovitură importantă.

După problemele financiare pe care jucătorul le-a întâmpinat la fostul club, FANATIK a aflat că Florin Niță și-a luat ultimele 4 salarii restante de la Damac la FIFA. Este vorba de suma de 260.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Florin Niță. Oferte din SuperLiga pentru portarul român

Deși are o vârstă înaintată, Florin Niță nu are de gând încă să atârne ghetele în cui. Prestațiile sale, mai ales la echipa națională, au atras interesul mai multor cluburi din străinătate.

FANATIK a aflat de asemenea că portarul care s-a aflat între buturile României la Euro 2024 are mai multe oferte, inclusiv din Superliga. El va decide săptămâna viitoare cu ce echipă va semna în cele din urmă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora...
Digi24.ro
VIDEO Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni

Ce spunea Andrei Nicolescu despre Florin Niță și eventualul său transfer la Dinamo

Situația lui Florin Niță la Damac era destul de clară încă de la finalul sezonului trecut. Andrei Nicolescu, oficialul lui Dinamo, a vorbit în vara acestui an despre posibilul transfer al portarului român. Ce i-a împiedicat, de fapt, pe „câini” să semneze cu Niță.

ADVERTISEMENT
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a...
Digisport.ro
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!

„Cred că orice club și l-ar dori, datorită profesionalismului de care dă dovadă. Este o discuție foarte complicată acolo și cred că este imposibil pentru că de acolo unde este, un club din România nu își poate permite să cumpere”, spunea Andrei Nicolescu în luna iunie, precizând că Dinamo nu își poate permite un salariu precum cel pe care Niță îl încasa la Damac (800.000 de euro).

  • 200.000 de euro este cota actuală a lui Florin Niță, conform site-urilor de specialitate
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa...
Fanatik
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
Anunț de impact pentru naționala României! UEFA vrea să schimbe formatul din calificările...
Fanatik
Anunț de impact pentru naționala României! UEFA vrea să schimbe formatul din calificările pentru Mondial
Vândut de Universitatea Craiova pe 1,6 milioane de euro, Denil Maldonado nu a...
Fanatik
Vândut de Universitatea Craiova pe 1,6 milioane de euro, Denil Maldonado nu a jucat nicio secundă fotbal în ultimele două luni. Agentul fundașului a anunțat ce se întâmplă cu hondurianul. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Sorin Cârțu, băgat în sperieți de un cunoscut interlop: 'Bă, tu îți bați...
iamsport.ro
Sorin Cârțu, băgat în sperieți de un cunoscut interlop: 'Bă, tu îți bați joc de copilul meu?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!