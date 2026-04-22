Florin Niță a dat verdictul despre Mirel Rădoi la Gaziantep! Cei doi au lucrat împreună la FCSB și echipa națională

Florin Niță (38 de ani) a comentat numirea lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep. Portarul a evoluat în sezonul 2023-2024 la gruparea din Turcia și i-a transmis un mesaj fostului său antrenor, care a părăsit-o pe FCSB pentru oportunitatea de a antrena în „Țara Semilunii”, unde va pregăti 3 conaționali: Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Florin Niță, verdict despre Mirel Rădoi la Gaziantep: „Va face o treabă bună”

Florin Niță e de părere că Mirel Rădoi va avea parte de o primire pozitivă în Turcia. „A fost una dintre cele mai frumoase perioade din cariera mea. Acolo pot spune că m-am simțit fotbalist, în adevăratul sens al cuvântului. Cu siguranță, Mister va face o treabă bună, mai ales că mai sunt Drăguș, Sorescu și Maxim. Îl vor primi așa cum se cuvine.

Cei din club sunt foarte inimoși și când aud de români sunt foarte călduroși. Vreau să le urez succes și să-și atingă obiectivele pe care și le-au propus. Aș vrea să ne bucurăm de realizările dânsului. Cât am fost eu, într-adevăr, au existat mici întârzieri, dar am primit totul. Cu excepția unei prime”, a afirmat internaționalul român, conform . , la două zile după ce .

În ce perioade au colaborat Florin Niță și Mirel Rădoi

Florin Niță și Mirel Rădoi au colaborat pentru prima dată în 2015, în primul mandat al tehnicianului pe banca FCSB-ului. În primă fază, tehnicianul nu a mizat pe Niță, preferând să îl titularizeze pe Valentin Cojocaru, însă după aproximativ o lună, situația s-a schimbat, iar Niță a făcut parte din primul 11 în aproape toate jocurile înainte ca Mirel Rădoi să plece de la echipă. În total, portarul a evoluat în 13 jocuri sub comanda antrenorului la FCSB.

Apoi, cei doi au colaborat din nou când Mirel Rădoi a devenit selecționerul României. În startul mandatului, antrenorul a mizat pe Ciprian Tătărușanu, însă după ce acesta s-a retras de la națională în 2020, Florin Niță a preluat rolul de titular și a jucat în toate meciurile din campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2022.