Florin Niţă a dezvăluit ultimul mare obiectiv pe care îl are în carieră: “Mă simt ca la 25 de ani!”. Video

România a început excelent campania din Liga Naţiunilor, având maximum de puncte . “Tricolorii” s-au reunit pentru a doua etapă, în care vor evolua cu Cipru şi Lituania, în meciul retur.

Florin Niţă a dezvăluit ultimul mare obiectiv pe care îl are în carieră: “Mă simt ca la 25 de ani”

Florin Niţă este unul dintre cei mai apreciaţi “tricolori”. Portarul naţionalei României a dezvăluit că ultimul mare obiectiv al carierei este să joace la Campionatul Mondial din SUA, peste doi ani:

“Sunt bine, am venit cu gândul de a face performanţă. Vreau să stăm pe primul loc. În Arabia Saudită m-am acomodat, chiar dacă este o zonă mai călduroasă. Mulţumesc domnului Contra, lui Nicu Stanciu şi staff-ului.

Sunt mulţi români şi m-am acomodat mai repede. Am învăţat cuvinte în limba arabă. Referitor la cele două meciuri, nu trebuie să lăsăm garda jos, să le tratăm cu seriozitate. Iar după cele două meciuri să spunem că, în proporţie de 90%, suntem câştigători de grupă.

Nu simt presiune, mă simt ca la 25 de ani. Sunt fericit că încă sunt aici şi vreau să fiu mulţi ani, ca să pun presiune pe alţii. Glumesc… Vreau să profit de fiecare clipă pe care o petrec cu această echipă minunată.

“Nu mă gândeam că voi lucra cu Mircea Lucescu. Este un om doxă de fotbal”

Campionatul Mondial este obiectivul meu, target-ul pe care vreau să îl ating. După, o să mai vedem ce va mai fi. Cu Târnovanu avem o relaţie deschisă. I-am zis să se monteze pentru meciul pe care îl aveam.

I-am spus să joace fotbal, să facă ceea ce ştie. Nu mă gândeam că voi lucra cu Mircea Lucescu. Este un om doxă de fotbal. Un om de la care ai tot timpul de învăţat. Un exemplu pentru toate generaţiile care au fost şi care vor veni.

Le transmit fanilor să iubească această echipă şi să fie alături de noi şi la bine şi la greu. Avem nevoie de ei la fiecare meci”, a spus Florin Niţă pentru FRF TV.

Niţă, erou în Arabia Saudită: “Am avut un moment de sclipire!”

În ultima etapă din Arabia Saudită, . Nu pentru că a salvat poarta lui Damac, ci, mai important, a salvat viaţa unui om, intervenind rapid pe terenul de joc:

“Referitor la ceea ce s-a întâmplat în ultima etapă, este meritul doctorilor că l-au salvat pe acel băiat. Eu am avut un moment de sclipire la acea fază şi am zis să intervin. Nu puteam să stau, mă simţeam responsabil. Am încercat să îl ajut”, a spus Florin Niţă.

