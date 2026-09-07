Sport

Florin Niță a numit cel mai bun transfer la FCSB: „Va ridica nivelul!”

Florin Niță a numit cel mai bun transfer efectuat de FCSB în această vară. Care este fotbalistul care l-a impresionat pe fostul portar al naționalei.
Bogdan Mariș
07.09.2026 | 09:55
Florin Nita a numit cel mai bun transfer la FCSB Va ridica nivelul
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Florin Niță (39 de ani), este încântat de sosirea lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB. FOTO: Sport Pictures
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Fostul portar al FCSB-ului, Florin Niță (39 de ani), este încântat de sosirea lui Denis Drăguș (27 de ani) la formația „roș-albastră”. Acesta e de părere că fostul său coechipier de la Gaziantep este cel mai bun transfer realizat de FCSB, formație care are nevoie de rezultate după un start dezamăgitor de sezon.

Florin Niță, încântat de transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Florin Niță a subliniat faptul că Denis Drăguș poate să facă diferența pentru FCSB. „În mod cert, aducerea lui Drăguș e cel mai bun transfer pentru FCSB! El e cel mai în măsură să ajute echipa, în momentul de față. E genul de fotbalist cu sclipire, cu execuții. Îl cunosc foarte bine, pentru că mi-a fost coleg și îmi e și prieten.

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Nu vreau să-l ‘umflu’, dar e un foarte bun atacant. Drăguș e genul de vârf cu execuții incredibile. Cred că va ridica nivelul și va ajuta foarte mult FCSB. Sunt convins de asta!“, a declarat fostul portar, conform sport.ro. Denis Drăguș a semnat cu FCSB din postura de jucător liber, după despărțirea de Trabzonspor, și va încasa un salariu uriaș la formația patronată de Gigi Becali.

Relația lui Denis Drăguș cu nașul său, Marius Șumudică, afectată de sosirea atacantului la FCSB

Marius Șumudică i-a antrenat pe Denis Drăguș și Florin Niță la Gaziantep și este nașul atacantului care a semnat recent cu FCSB. Tehnicianul a dezvăluit într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că nu a mai discutat cu finul său după ce acesta a ajuns la gruparea „roș-albastră”. „Nu am mai avut nicio discuție cu Denis Drăguș după ce a semnat cu FCSB. Nu m-a surprins că a mers acolo, evit să mai am discuții, nu vreau să-i fac rău nici lui, nu vreau să-mi fac rău nici mie.

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E adevărat că vorbeam non-stop cu 3 zile înainte ca el să semneze cu FCSB, îmi cerea sfatul, după care a luat decizia, singur, fără nicio influență din partea mea. Nu este problema mea, el știe ce a ales. Îi doresc baftă, sănătate, rămâne familia mea. Nu mă dezic de familia mea niciodată. Mai departe, fiecare cu treaba lui. Relațiile noastre nu mai sunt relațiile care au fost înainte”, a afirmat antrenorul lui CFR Cluj.

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