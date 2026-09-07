Florin Niță a numit cel mai bun transfer la FCSB: „Va ridica nivelul!”

Fostul portar al FCSB-ului, Florin Niță (39 de ani), este încântat de sosirea lui Denis Drăguș (27 de ani) la formația „roș-albastră”. Acesta e de părere că fostul său coechipier de la Gaziantep este cel mai bun transfer realizat de FCSB, formație care are nevoie de rezultate după un start dezamăgitor de sezon.
Florin Niță a subliniat faptul că Denis Drăguș poate să facă diferența pentru FCSB. „În mod cert, aducerea lui Drăguș e cel mai bun transfer pentru FCSB! El e cel mai în măsură să ajute echipa, în momentul de față. E genul de fotbalist cu sclipire, cu execuții. Îl cunosc foarte bine, pentru că mi-a fost coleg și îmi e și prieten.
Nu vreau să-l ‘umflu’, dar e un foarte bun atacant. Drăguș e genul de vârf cu execuții incredibile. Cred că va ridica nivelul și va ajuta foarte mult FCSB. Sunt convins de asta!“, a declarat fostul portar, conform sport.ro. Denis Drăguș a semnat cu FCSB din postura de jucător liber, după despărțirea de Trabzonspor, și va încasa un salariu uriaș la formația patronată de Gigi Becali.
Marius Șumudică i-a antrenat pe Denis Drăguș și Florin Niță la Gaziantep și este nașul atacantului care a semnat recent cu FCSB. Tehnicianul a dezvăluit într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că nu a mai discutat cu finul său după ce acesta a ajuns la gruparea „roș-albastră”. „Nu am mai avut nicio discuție cu Denis Drăguș după ce a semnat cu FCSB. Nu m-a surprins că a mers acolo, evit să mai am discuții, nu vreau să-i fac rău nici lui, nu vreau să-mi fac rău nici mie.
E adevărat că vorbeam non-stop cu 3 zile înainte ca el să semneze cu FCSB, îmi cerea sfatul, după care a luat decizia, singur, fără nicio influență din partea mea. Nu este problema mea, el știe ce a ales. Îi doresc baftă, sănătate, rămâne familia mea. Nu mă dezic de familia mea niciodată. Mai departe, fiecare cu treaba lui. Relațiile noastre nu mai sunt relațiile care au fost înainte”, a afirmat antrenorul lui CFR Cluj.