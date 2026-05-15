După un an de pauză, Florin Niță revine: ”Sper să fie așa cum îmi doresc”

ADVERTISEMENT

După ce a apărat poarta ”tricolorilor” la EURO 2024, Florin Niță s-a transferat la Damac. Acolo s-a confruntat cu problemele financiare ale clubului și s-a despărțit de formația saudită după doar un an. Nu a jucat deloc în actualul sezon, dar în viitorul apropiat va lua o decizie în privința viitorului său.

Ce urmează în viitor pentru Florin Niță

Prezent la turneul SOS Satele Copiilor, acolo unde i-a premiat pe micuții câștigători, Florin Niță a precizat că în curând va face un anunț privind viitorul carierei sale și a recunoscut că a fost unul destul de greu.

ADVERTISEMENT

”Mă simt bine pe teren, ca întotdeauna. (n.r. – Îți este dor?) Bineînțeles, dar nu duc lipsa. Însă este un subiect pe care nu vreau să-l dezvolt acum. O să urmeze în scurt timp ceva frumos și sper să fie așa cum îmi doresc. Deocamdată nu am spus nimic, dar în zilele următoare o să fie un anunț.

(n.r. – Cât de greu ți-a fost în perioada asta în care ai stat departe de teren?) Este o perioadă destul de dificilă, dar totodată sunt foarte aproape de teren. Tot timpul sunt cu băiatul meu pe terenul de fotbal. Eu nu-l fac portar, dar dacă vrea eu îl susțin în tot ceea ce face”, a declarat Niță.

ADVERTISEMENT

Cum vede numirea lui Hagi la națională

Întrebat cum vede schimbările petrecute în ultima perioadă și , fostul portar al naționalei României speră ca acesta să-i ducă din nou pe ”tricolori” la turneele finale.

ADVERTISEMENT

”Era o schimbare de mult așteptată și trebuia să se întâmple mai de mult, dar timpul le așează pe toate la locul lor. Îi doresc succes, dânsul știe cel mai bine ce are de făcut și cu siguranță că vom avea rezultate. Îmi doresc să avem calificări, pentru că tuturor ne este greu să privim din afară un turneu final.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cum ți se pare poarta României sub mănușile lui Ionuț Radu?) Este un portar bun, cu experiență. Joacă în afară de mult timp și trebuie să dea încredere echipei”, a mai spus el.

Ce portari din SuperLiga l-au impresionat

În final, Florin Niță a analizat sezonul nefast al celor de la FCSB, decizia lui Gigi Becali de a-l folosi ca titular pe tânărul Matei Popa în locul lui Ștefan Târnovanu și a numit cei mai buni portari din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Din păcate se întâmplă și la echipele mari de la noi din țară. Este un moment greu pentru FCSB, le doresc mult succes în anul ce va urma și sper să meargă în cupele europene. Sper să facă o figură frumoasă și să ne reprezinte și sezonul viitor în Europa. Nu pot să spun care adversar le va fi mai bun la al doilea baraj, în fotbal se pot întâmpla multe.

(n.r. – Cine e cel mai un portar?) Sunt mulți portari foarte buni în România, Târnovanu, Aioani, Popică de la Craiova. Îmi doresc ca toți să o țină pe această linie și să fie o competiție pentru a avea din ce să alegem la echipa națională.

(n.r. – Cât de important e pentru FCSB că va apăra Târnovanu la baraj, după ce Matei Popa s-a accidentat?) Din păcate în fotbal se întâmplă și astfel de accidente, dar important e ca Popică să știe să treacă peste. Îi doresc sănătate multă. Evident că experiența este importantă la un portar pentru că ajută echipa. Fane este prietenul meu, am ținut legătura cu el”, a afirmat Niță.